Haber hattı

Roma'ya imzayı atan Mert Çetin'e ilk tebrik Cengiz'den
ROMA, Gençlerbirliği'nde forma giyen Yıldırım Mert Çetin'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. İtalyan ekibi, 22 yaşındaki oyuncuyu 3 milyon Euro karşılığında 5 yıllığına renklerine bağladı. Mert, 5 milyon Euro'nun üzerinde başka takıma transfer olursa G.Birliği yüzde 10 pay alacak.
Genç oyuncu, "Roma'nın büyüklüğünü biliyorum. Burada olduğum için çok mutluyum, gerçekten kelimelerle tanlatamayacağım bir his" açıklamasını yaptı. Mert, Cengiz Ünder'den sonra Roma'da forma giyecek 2. Türk oyuncu oldu.
Liverpool'da Adrian şoku
VODAFONE Park'ta oynanan Süper Kupa finalinde, Abraham'ın penaltısını kurtararak Liverpool'a kupayı getiren kaleci Adrian'ın, kutlamak için sahaya giren bir taraftar tarafından sakatlandığı ve bugün Southampton maçında forma giyemeyeceği açıklandı.
Liverpool cephesi ise olayı güvenlik zaafı olarak nitelendirirken, UEFA'ya şikâyette bulundu
Mesut Özil'in menajeri DC United ile pazarlıkta
ABD Major Futbol Ligi (MLS) takımlarından DC United, Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'i kadrosuna katmak istiyor. Washington Post gazetesinin haberine göre,
DC United'ın Mesut'un menajeri Erkan Söğüt ile yaptığı görüşmelerin olumlu gittiği belirtildi.
Haberde ayrıca Mesut Özil'in Londra'da güvenlik endişesi yaşadığı ve bu yüzden ABD'ye gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.
TFF Birinci Lig'de açılışı Menemenspor yaptı: 2-0
SPOR Toto TFF Birinci Lig'in açılış maçında dün akşam Giresunspor ile Menemenspor Giresun Atatürk Stadı'nda karşıya geldi. Ligin yeni takımlarından konuk Menemenspor, mücadeleyi 2-0 kazanıp sezona 3 puanla başlamayı başardı. Menemenspor'un gollerini 36. dakikada Tayfun Çalış ve 90. dakikada Halil İbrahim Sönmez kaydetti.
Irkçıların hedefi olan Abraham'a destek geldi
SÜPER Kupa finalinde kaçırdığı penaltının ardından sosyal medyada ırkçı mesajlarla taciz edilen Chelsea'in 19 yaşındaki forveti Tammy Abraham'a Manchester United'ın iki yıldızı destek çıktı. Marcus Rashford ve Jesse Lingard, Abraham'a yönelik tacizlere sert tepki gösterdi.
Rashford sosyal medya hesabından, "Başını dik tut Abraham. Futbol bu. Bunu yapacağımıza, İngiliz futbolunun genç yeteneğine sahip çıkmalıydık" mesajını paylaştı
Federer, Cincinnati'ye 3'üncü turda veda ettı
ABD Açık öncesi Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nda mücadele eden dünya 3 numarası Roger Federer, üçüncü turda Rus Andrey Rublev'e yenilerek elendi.
Turnuvada 7 şampiyonluğu bulunan ve geçen yıl final oynayan Federer, rakibine 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup oldu. Rublev, çeyrek finalde vatandaşı Daniil Medvedev ile eşleşti.
Başakşehir'in genç yeteneği Mert Çelik'e Milan talip oldu
MEDİPOL Başakşehir'in yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Çelik'in peşine İtalya Serie A ekiplerinden Milan düştü. İtalyan basınında yer alan son haberlere göre, kırmızı-siyahlı ekip, 2000 doğumlu oyuncuyu izledi ve beğendi.
Milan yetkililerin oyuncunun menajeri ile temasa geçerek teklif sunmaya hazırlandığı kaydedildi. Başakşehir'de sadece geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Hayatspor ile oynanan mücadelede forma giyen genç oyuncu, U21 ve U19 takımlarında ise 51 maçta oynadı.