Haber hattı

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ROMA, Gençlerbirliği'nde forma giyen Yıldırım Mert Çetin'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. İtalyan ekibi, 22 yaşındaki oyuncuyu 3 milyon Euro karşılığında 5 yıllığına renklerine bağladı.Genç oyuncu, "Roma'nın büyüklüğünü biliyorum. Burada olduğum için çok mutluyum, gerçekten kelimelerle tanlatamayacağım bir his" açıklamasını yaptı.VODAFONE Park'ta oynanan Süper Kupa finalinde, Abraham'ın penaltısını kurtararak Liverpool'a kupayı getiren kaleciLiverpool cephesi ise olayı güvenlik zaafı olarak nitelendirirken, UEFA'ya şikâyette bulunduABD Major Futbol Ligi (MLS) takımlarından DC United, Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'i kadrosuna katmak istiyor.DC United'ın Mesut'unHaberde ayrıca Mesut Özil'in Londra'da güvenlik endişesi yaşadığı ve bu yüzdenSPOR Toto TFF Birinci Lig'in açılış maçında dün akşam Giresunspor ile Menemenspor Giresun Atatürk Stadı'nda karşıya geldi. Ligin yeni takımlarından konuk Menemenspor, mücadeleyi 2-0 kazanıp sezona 3 puanla başlamayı başardı. Menemenspor'un gollerini 36. dakikada Tayfun Çalış ve 90. dakikada Halil İbrahim Sönmez kaydetti.SÜPER Kupa finalinde kaçırdığı penaltının ardından sosyal medyada ırkçı mesajlarla taciz edilen Chelsea'in 19 yaşındaki forveti Tammy Abraham'a Manchester United'ın iki yıldızı destek çıktı.Rashford sosyal medya hesabından, "Başını dik tut Abraham. Futbol bu. Bunu yapacağımıza, İngiliz futbolunun genç yeteneğine sahip çıkmalıydık" mesajını paylaştıABD Açık öncesi Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nda mücadele eden dünya 3 numarasıTurnuvada 7 şampiyonluğu bulunan ve geçen yıl final oynayan Federer, rakibine 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup oldu. Rublev, çeyrek finalde vatandaşı Daniil Medvedev ile eşleşti.MEDİPOL Başakşehir'in yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Çelik'in peşine İtalya Serie A ekiplerinden Milan düştü. İtalyan basınında yer alan son haberlere göre,Milan yetkililerin oyuncunun menajeri ile temasa geçerek teklif sunmaya hazırlandığı kaydedildi. Başakşehir'de sadece geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Hayatspor ile oynanan mücadelede forma giyen