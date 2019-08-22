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Voleybolda 'ye isim sponsoru

Sarı-lacivertli erkek voleybol takımının yeni isim sponsoru oldu.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2019 14:23
Voleybolda Fenerbahçe'ye isim sponsoru

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın yeni isim sponsoru HDI Sigorta oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geride kalan sezonu lig ve kupa şampiyonu olarak tamamlayan erkek voleybol takımının yeni sezonda Fenerbahçe HDI Sigorta olarak mücadele edeceği belirtildi.

İki taraf arasında anlaşmanın imzalandığı ifade edilen açıklamada, "Anlaşmanın kulübümüz ve HDI için başarılı bir iş birliği olmasını temenni ediyor, Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımıza şampiyonluklarla dolu bir sezon diliyoruz." denildi.

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Voleybolda Fenerbahçe'ye isim sponsoru
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