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Son söz sultanların

Tam 120 dakika süren mücadelede milli voleybolcularımız, Avrupa Şampiyonası’nda ’yı beşinci sette devirip 2’de 2 yaptı

Giriş Tarihi: 25.8.2019
Son söz sultanların
2019 Kadınlar Voleybol Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Türkiye, Finlandiya'yı 120 dakika süren maçta 3-2 mağlup etti. Milliler, mutlak favori oldukları maçta 2-0 öne geçmesine rağmen sonraki iki sette, 30 yıl aradan sonra ilk kez bir Avrupa şampiyonasına katılabilen Finlandiya'nın maçı karar setine taşımasına engel olamadı. 26-24, 25-15 ve 20-25, 21-25'lik setlerin ardından durum 2-2 oldu. Beşinci sette oyuna ağırlığını koyan Türkiye 15-10 kazandı ve 2'de 2 yapmayı başardı ancak bir puan kaybetmiş oldu. Filenin Sultanları üçüncü maçında pazartesi günü Bulgaristan ile karşılaşacak.
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