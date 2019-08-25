Son söz sultanların

BUGÜN NELER OLDU

Kadınlar Voleybol Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Türkiye, Finlandiya'yı 120 dakika süren maçta 3-2 mağlup etti. Milliler, mutlak favori oldukları maçta 2-0 öne geçmesine rağmen sonraki iki sette,26-24, 25-15 ve 20-25, 21-25'lik setlerin ardından durum 2-2 oldu.ve 2'de 2 yapmayı başardı ancak bir puan kaybetmiş oldu. Filenin Sultanları üçüncü maçında pazartesi günü Bulgaristan ile karşılaşacak.