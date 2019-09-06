Türkiye filede 16 yıl sonra final peşinde

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükselecek takımlar yarın belli olacak.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonda yarı final maçları yarın Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Çeyrek finalde Hollanda'yı geçen A Milli Takım, yarı finalde Polonya ile karşılaşacak. Karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

- MİLLİLER, 5. KEZ YARI FİNALDE

A Milli Takım, organizasyon tarihinde 5. kez yarı final maçına çıkacak.

Son 5 organizasyonun 4'ünde yarı finale yükselme başarısı gösteren ay-yıldızlı ekip, şampiyonada şu ana kadar 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Milliler, 2003'te ev sahipliği yaptığı organizasyonda finalde Polonya'ya 3-0 yenilmişti.

Tarihinde ikinci kez finale kalmaya çalışacak Türkiye, 2011 ve 2017 yıllarında da üçüncü oldu. Milli takım, 2015'te ise dördüncü sırada kaldı.

- TÜRKİYE SADECE SIRBİSTAN'A KAYBETTİ

Son Avrupa üçüncüsü Türkiye, yarı finale gelene kadar oynadığı 7 maçta, 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

A Grubu'nda sırasıyla Yunanistan'ı 3-0, Finlandiya'yı 3-2, Bulgaristan'ı 3-1, Fransa'yı 3-0 yenen A Milli Takım, Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu.

Son 16 turunda Hırvatistan karşısında zorlansa da sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmasını bilen ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya geldi.

Çeyrek finale gelene kadar rakiplerine set dahi vermeyen 2015 ve 2017'nin finalisti Hollanda'yı rahat bir şekilde 3-0 mağlup eden Türkiye, son 4'e kaldı.

- POLONYA 3. EN BAŞARILI TAKIM

Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi Polonya, 1949 yılından bu yana düzenlenen şampiyonaya en çok katılma başarısı gösteren takım konumunda.

Turnuvaya 30 kez katılan Polonya, en başarılı takım sıralamasında 2 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalyayla Rusya ve Almanya'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Polonya, 2003 ve 2005 yıllarında şampiyonluğa ulaştı.

- SON ŞAMPİYON YOLUNA DEVAM EDİYOR

Yarın saat 17.00'de başlayacak ilk yarı final maçında ise son şampiyon Sırbistan, İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonada şu ana kadar mağlubiyeti bulunmayan Sırbistan, kupayı üst üste ikinci, toplamda ise üçüncü kez kazanmayı hedefliyor.

2007 ve 2009 yıllarında şampiyon olan İtalya ise 10 yıl sonra adını yeniden finale yazdırmaya çalışacak.

- TÜRKİYE'NİN EV SAHİPLİĞİNDE SÜRECEK

2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda grup ve son 16 turu maçlarını Türkiye, Macaristan, Slovakya ve Polonya ortaklaşa organize etti.

Organizasyonun çeyrek finalini Polonya ile düzenleyen Türkiye (Ankara), yarı final, üçüncülük ve final müsabakalarına tek başına ev sahipliği yapacak.

Türkiye, şampiyonayı 1967 ve 2003 yıllarının ardından üçüncü kez düzenliyor.

2019 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük ve final karşılaşması, 8 Eylül Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.