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Hande Baladin'den taraftara teşekkür

Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale yükselen Filenin Sultanları, Ankaralı voleybolseverlere teşekkür etti. Hollanda maçının yıldızı Hande Baladın, "Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizim ekstra oynamamızı sağladılar" dedi.

Giriş Tarihi: 6.9.2019
Hande Baladin'den taraftara teşekkür

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükselen Filenin Sultanları'nda yüzler gülerken, oyuncular başarıda Ankara seyircisinin de payı oduğunu söylediler. Hollanda maçının yıldızı Hande Baladın "Öncelikle taraftarlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Hollanda'nın üstünde çok büyük bir baskı kurdular. Bizim ekstra bir performans göstermemizi sağladılar. Evimizde, çok iyi bir oyunla finale çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

'KARŞIMIZA ÇIKANIN İŞİ ZOR'

KAPTAN Eda Erdem Dündar da, "Her sayıdan ve hatadan sonra birbirimize destek olduk. Biz bunu yapmalıyız, oyundan keyif almalıyız. Biz kendi işimizi yaptıktan sonra karşımıza çıkan takımın işi zor olacaktır. Salonda bizi destekleyen 12 bin seyirciye ve ekran başında bizi izleyen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

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Hande Baladin'den taraftara teşekkür
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