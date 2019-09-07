71 yaşındaki Hayrettin Sönmez, 250 kilo kaldırarak, 65+ kategorisinde bir ilke imza attı

Sporun hemen hemen her dalıyla ilgilenen 71 yaşındaki Hayrettin Sönmez, arka arkaya kırdığı rekorlarla gençlere adeta taş çıkarıyor. Haziran ayında "1 saatte en fazla ağırlık kaldıran adam" unvanını alan Sönmez, bugün de 65 yaş üzerinde 250 kilo ağırlığı 8 kere üst üste kaldırarak adını rekorlar kitabına yazdırdı. Daha önce kırılmamış rekor için ağrılık masasının altına geçen Sönmez, normalde 5 kere kaldırması gereken 250 kilo ağırlığı arka arkaya 8 kere kaldırdı ve rekorun sahibi oldu.

Gençlere farkındalık oluşturmak için bu rekora imza attığını belirten Sönmez, "Spor aşığı bir insanım. 1960 yılından bu yana spor yapıyorum. 8 dalda müsabakalara katılıyorum. Halterde de bir farkındalık oluşturmak için rekorlar derneğine müracaat etim. 15 Haziran'da '1 saatte en fazla ağırlık kaldıran adam' unvanını almıştım, 117 ton ile. Bugünkü rekor daha farklı. 1 seferde 5 tekrar yaparak 250 kilo kaldırmayı planladım. Ama 8 defa kaldırdım. Halterin güzel taraftarlı var. Herkes kemik erimesi, yapar der ama bu yalandır. Kemikleri güçlendirmek için en iyi spor halterdir. Kendimle gurur duyuyorum. Bu sporu ve diğerleri sporları bir farkındalık oluşturmak için, spora teşvik için yapıyorum. Tüm madde bağımlılarını, aile sorunları olanları, stres yüklü olanları, hastalıklardan kurtulmak isteyenlerin en güzel ilacı spordur. Yolun sonuna kadar spor yapacağım" şeklinde konuştu.





GÜNGÖR: "KENDİSİ BİYONİK ADAM!"

Sönmez'in rekorunu onaylayan Dünya Rekorlar Derneği Asbaşkanı Ufuk Güngör ise "Bugün 250 kilo için geldik buraya. Hayrettin hocamız, 5 kere kaldıracağını söyledi ama 8 sefer kaldırdı. Bize bahsettiği rekoru katladı. Spor aşığı ve 71 yaşında biri. Böyle bir yaştaki insanın bu ağırlığı kaldırması imkansız bir şey. Biyonik bir adam. Biz de Dünya Rekorlar Derneği olarak bunu tescilledik ve onayladık" dedi. Türkiye Dünya Rekorlar Derneği Başkanı Namık Ekin ise Sönmez'in tarihi başarısından gurur duyduklarını ifade ederek, "Kendisi Türkiye'nin örnek bir sporcusu. Bizi dünyada temsil ediyor. Hem atletizm hem de kuvvet sporlarında çok iyi. Aslında enzimleri çok farklı sporlar. Böyle bir şeyi becerebilmek için genlerinin miraslı olması lazım. Kendisiyle iftihar ediyoruz. Bu Türkiye'ye, Türk sporuna bir örnek. Bu yaşında bunu yapacak bir insan yok. Kendisini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sönmez, kırdığı rekorun ardından plaket ve Dünya Rekorlar Derneği sertifikasını da alkışlar eşliğinde teslim aldı.