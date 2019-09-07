Sultanlardan taraftara açık çağrı
KADINLAR Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bugün yarı final heyecanı var. Filenin Sultanları 19:30'da Ankara Atatürk Spor Salonu'nda Polonya ile finale çıkmak için mücadele edecek. Dün düzenlenen medya gününe katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Polonya maçında taraftar desteğinin önemine dikkati çekerek, "Turnuvayı bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Yaptıklarımızla gurur duyuyoruz. Polonya'nın fizik gücü çok iyi. Rakibin iyi hücum oyuncuları var. Buradaki mücadelemizde taraftarın desteği önemli"
ifadelerini kullandı.
Olimpiyat elemeleri için ilk sınavımız Karadağ ile
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki ilk klasman maçını bugün F Grubu'ndan gelen Karadağ ile oynayacak.
İlk tur E Grubu'ndaki rakiplerinden Japonya ile birlikte klasman etabı O Grubu'nda yer alan milli takımın maçı TSİ 14.30'da başlayacak ve NTV'den naklen yayınlanacak.
Ay-yıldızlı ekip, O Grubu'ndaki ikinci ve son karşılaşmasını 9 Eylül Pazartesi günü Yeni Zelanda ile yaparak Dünya Kupası maçlarını tamamlayacak. O Grubu'nda günün diğer maçında TSİ 10.30'da Yeni Zelanda ile Japonya karşı karşıya gelecek.
Klasman gruplarını ilk sırada bitiren takımlar 17-20, ikinciler 21-24, üçüncüler 25-28 ve dördüncüler ise 29-32 sıralarına yerleşecek.
Es-Es'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel teşekkür
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un başkanı Osman Taş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni stada konulacak LED ekranlar için teşekkür etti. Taş, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yeni stada LED ekranların konulması için başlatılan sürecin hızla olumlu yönde devam ettiğini belirterek, "LED ekranlarının yapımı konusundaki hassasiyeti nedeniyle spor ve sporcunun dostu olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkürü borç biliriz"
diye konuştu.
Deniz Aytekin, Ramos'un işaretini yanlış anlamış!
İSPANYA-ROMANYA maçında Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'e gözlük işareti yapıp kart gören Sergio Ramos kendini savundu. İspanyol yıldız, "Devre arasında da hakeme durumu anlattım. Ben bu hareketi yeni gözlük takmaya başlayan yeğenimi teşvik etmek için yaptım.
Ancak hakem durumu böyle görmedi ve sarı kart verdi" dedi. Aytekin de Ramos'tan sarı kart için özür diledi.
37 yaşındaki Serena Williams'ın finaldeki rakibi 19'luk Andreescu
ABD Açık'ta tek kadınlarda ABD'li Serena Williams ile Kanadalı Bianca Andreescu, finale yükseldi. Yarı finalde 5 Svitolina'yı 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden 37 yaşındaki Serena ile çok istediği 25. Grand Slam şampiyonluğu arasında tek maç var.
Ancak ABD'li raket oynadığı son 3 Grand Slam finalini de kaybetti. Serena'nın rakibi ise Belinda Bencic'i 2-0 yenen 19 yaşındaki Kanadalı raket Bianca Andreescu oldu. Serena, 1999'da ABD Açık'ta kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazandığında, Andreescu henüz dünyaya gelmemişti.