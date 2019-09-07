BUGÜN NELER OLDU

KADINLAR Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bugün yarı final heyecanı var. Filenin Sultanları 19:30'da Ankara Atatürk Spor Salonu'nda Polonya ile finale çıkmak için mücadele edecek. Dün düzenlenen medya gününe katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Polonya maçında taraftar desteğinin önemine dikkati çekerek,ifadelerini kullandı.A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası'ndakiİlk tur E Grubu'ndaki rakiplerinden Japonya ile birlikte klasman etabı O Grubu'nda yer alan milli takımın maçıAy-yıldızlı ekip, O Grubu'ndaki ikinci ve son karşılaşmasını 9 Eylül Pazartesi günü Yeni Zelanda ile yaparak Dünya Kupası maçlarını tamamlayacak.Klasman gruplarını ilk sırada bitiren takımlar 17-20, ikinciler 21-24, üçüncüler 25-28 ve dördüncüler ise 29-32 sıralarına yerleşecek.TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un başkanı Osman Taş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni stada konulacak LED ekranlar için teşekkür etti. Taş, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yeni stada LED ekranların konulması için başlatılan sürecin hızla olumlu yönde devam ettiğini belirterek, "LED ekranlarının yapımı konusundaki hassasiyeti nedeniyle spor ve sporcunun dostu olandiye konuştu.İSPANYA-ROMANYA maçında Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'e gözlük işareti yapıp kart gören Sergio Ramos kendini savundu. İspanyol yıldız, "Devre arasında da hakeme durumu anlattım.Ancak hakem durumu böyle görmedi ve sarı kart verdi" dedi. Aytekin de Ramos'tan sarı kart için özür diledi.ABD Açık'ta tek kadınlarda ABD'li Serena Williams ile Kanadalı Bianca Andreescu, finale yükseldi. Yarı finalde 5 Svitolina'yı 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup edenAncak ABD'li raket oynadığı son 3 Grand Slam finalini de kaybetti. Serena'nın rakibi ise Belinda Bencic'i 2-0 yenen 19 yaşındaki Kanadalı raket Bianca Andreescu oldu. Serena, 1999'da ABD Açık'ta kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazandığında,