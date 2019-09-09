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19’luk tarih yazıcı

kadınlar finalinde Serena Willams’ı 2-0 yenerek şampiyon olan Kanadalı sporcu, teniste birçok ilke imza attı

Giriş Tarihi: 9.9.2019
19’luk tarih yazıcı Bianca Andreescu
Kanada'ya 1990'larda göç eden Rumen bir ailenin çocuğu olan Bianca Andreescu, kadınlar tenisine yeni bir heyecan getirdi. 19 yaşındaki Andreescu, ABD Açık'ta Serena Williams'ı 2-0 (6-3, 7-5) yenerek grand slam şampiyonluğuna ulaşan ilk Kanadalı tenisçi olarak tarihteki yerini aldı. Ayrıca İlk kez ana tabloda mücadele ettiği ABD Açık'ta mutlu sona ulaşan genç raket, bunu başaran ilk isim olarak kayıtlara geçti. Andreescu, 4'üncü ana tablo deneyiminden kupayla ayrılarak, "grand slam şampiyonluğuna en kısa sürede ulaşan kadın tenisçi" rekorunu da Monica Seles ile paylaştı. Kanadalı sporcu, Sharapova'dan bu yana grand slam turnuvası kazanan ilk 20 yaş altı kadın tenisçi oldu.
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19’luk tarih yazıcı Bianca Andreescu
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