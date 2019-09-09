19’luk tarih yazıcı Bianca Andreescu

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Kanada'ya 1990'larda göç eden Rumen bir ailenin çocuğu olan Bianca Andreescu, kadınlar tenisine yeni bir heyecan getirdi. 19 yaşındaki Andreescu, ABD Açık'ta Serena Williams'ı 2-0 (6-3, 7-5) yenerek grand slam şampiyonluğuna ulaşan ilk Kanadalı tenisçi olarak tarihteki yerini aldı.Andreescu, 4'üncü ana tablo deneyiminden kupayla ayrılarak, "grand slam şampiyonluğuna en kısa sürede ulaşan kadın tenisçi" rekorunu da Monica Seles ile paylaştı. Kanadalı sporcu, Sharapova'dan bu yana grand slam turnuvası kazanan ilk 20 yaş altı kadın tenisçi oldu.