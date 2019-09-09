Haber hattı

BUGÜN NELER OLDU

UFC'DE yılın maçında zafer Khabib Nurmagomedov'un oldu… Abu Dhabi'de Dustin Poirier ile karşı karşıya gelen Rus sporcu, 3. rauntta rakibini 'submission' ile mağlup ederek 28 maçta 28. galibiyetine ulaştı ve UFC hafif sıklet kemerini korudu. Geçtiğimiz yıl Conor McGregor ile yaptığı maçta çıkan olaylar nedeniyle 9 ay ceza alan Nurmagomedov döndüğü ilk maçtaki zaferi ile 6 milyon dolar ödül kazandı.DÜNYA Motokros Şampiyonası'nın 17. etabı Afyonkarahisar'da yapıldı. Büyük ilgi gören yarışa Red Bull KTM sporcuları damga vurdu. MXGP kategorisini Jeffrey Herlings kazanırken, Glenn Coldenhoff ikinci oldu. MX2'te ise zafer yine Red Bull KTM'den Jorge Prado'nun oldu. Dünya Motokros Şampiyonası, Afyonkarahisar'dan sonra Çin'e uğrayacak. Sezonun 18. rekabeti 15 Eylül'de Şangay'da yaşanacak.TEKERLEKLİ Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Almanya'yı 76-65 yenerek bronz madalya kazandı. Millilerde Özgür Gürbudak 22 sayı, 13'er ribaunt ve asistle galibiyette başrolü oynadı. Ay-yıldızlı takımda Cem Gezinci 16 sayı 10 ribaunt, Uğur Toprak da 15 sayıyla galibiyete katkı verdi. İlk çeyreği 23-14 geride kapatan Ay-yıldızlılar devreyi 37-31, üçüncü çeyreği de 63-46 önde tamamladı.