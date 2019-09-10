Rafael Nadal’ın 19. harikası

BUGÜN NELER OLDU

Teniste sezonun son Grand Slam turnuvasında tek erkeklerde şampiyon Rafael Nadal oldu. New York'taki Arthur Ashe Stadı'ndaki finalde Nadal, Rus rakibi Daniil Medvedev karşısında ilk iki seti 7-5 ve 6-3 apes etmeyen Dünya 5 numarası Medvedev, 7-5 ve 6-4'lük setlerle maçı eşitledi: 2-2. 5'inci sette tekrar üstünlüğü ele alan Nadal, 6-4'lük sonuçla maçtan 3-2 galip ayrıldı ve ABD Açık'ta 4. zaferine ulaştı.4 saat 49 dakika süren finalde rekor 5 dakika ile kaçtı. ABD Açık'ta tek erkeklerde en uzun final rekoru, 4 saat 54 dakika ile 1988'de Wilander-Lendl, 2012'de de Murray-Djokovic mücadelelerine ait.Nadal, 30 yaşından sonra kazandığı 5 şampiyonlukla bir rekora imza attı. 3 Haziran doğumlu İspanyol raket, 31 yaşına girdiği 2017 yılından bu yana 3 kez Fransa Açık'ta, 2 kez de ABD Açık'ta kupayı havaya kaldıran isim oldu.Tek kadınlarda Andreescu ve erkeklerde de Nadal'ın kazandığı ABD Açık Tenis Turnuvası, 138 yıllık tarihinin en yüksek ikramiyesini dağıttı. Toplam 57.2 milyon dolar tenisçilerin cebine girerken, teklerin iki şampiyonu da 3 milyon 850 bin dolar aldı. Finalistler 1 milyon 700 bin dolar ile teselli bulurken, turnuvanın ilk turunda elenen bir tenisçi bile 58 bin dolarlık çekini aldı.