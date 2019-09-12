Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Dünyanın en iyileri yine Marmaris’te

Dünyanın en iyileri yine ’te

İlki geçen yıl düzenlenen ’nın 11. ayağı , 22 ülkeden 108 pilotun katılımı ile bugün ’te başlıyor

Giriş Tarihi: 12.9.2019
Dünyanın en iyileri yine Marmaris’te
Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı bugün Muğla'da başlayacak. TOSFED tarafından Muğla'nın Marmaris, Datça ve Ula ilçelerinde "Türkiye Rallisi" adıyla düzenlenecek olan ve üç gün sürecek Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağına 22 ülkeden, 54 otomobil ve 108 sporcu katılacak. Türkiye Rallisi, 988,5 kilometrelik parkurda, 310 km uzunluğundaki 17 özel etaptan oluşuyor. Rallide geçen seneden farklı olarak 2 yeni etap olacak. Yarışta cumartesi günü 10. ve 13. etaba, 17 kilometrelik Kızlan etabı eklendi. Diğer bir değişiklik ise 2018'e göre ters yönde geçilecek Çiçekli etabı.

MİLYONLARA ULAŞACAK
Takımlar bugün Değirmanyanı'ndaki kısa "shakedown" etabında araçlarının son ayarlarını yaparak organizasyona başlayacak. Pilotlara ise Marmaris Yat Limanı'nda 18.00'de sembolik start verilecek. 2019 Dünya Ralli Şampiyonası'nın 154 ülkede canlı yayınlanarak, 855 milyon kişiye ulaşması hedefleniyor. Ayrıca çevre duyarlılığı ile öne çıkan takıma "En Çevreci Ekip" kupası verilecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyanın en iyileri yine Marmaris’te
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN