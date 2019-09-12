Dünyanın en iyileri yine Marmaris’te

BUGÜN NELER OLDU

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı bugün Muğla'da başlayacak. TOSFED tarafından Muğla'nın Marmaris, Datça ve Ula ilçelerinde "Türkiye Rallisi" adıyla düzenlenecek olan ve üç gün sürecek Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağınakatılacak. Türkiye Rallisi, 988,5 kilometrelik parkurda, 310 km uzunluğundaki 17 özel etaptan oluşuyor. Rallide geçen seneden farklı olarak 2 yeni etap olacak. Yarışta cumartesi günü 10. ve 13. etaba, 17 kilometrelik Kızlan etabı eklendi. Diğer bir değişiklik ise 2018'e göre ters yönde geçilecek Çiçekli etabı.Takımlar bugün Değirmanyanı'ndaki kısa "shakedown" etabında araçlarının son ayarlarını yaparak organizasyona başlayacak. Pilotlara ise Marmaris Yat Limanı'nda 18.00'de sembolik start verilecek.hedefleniyor. Ayrıca çevre duyarlılığı ile öne çıkan takıma "En Çevreci Ekip" kupası verilecek.