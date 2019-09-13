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Milli judocu Avrupa şampiyonu oldu

Giriş Tarihi: 13.9.2019
Milli judocu Salih Yıldız Avrupa şampiyonu oldu
Milli judocumuz Salih Yıldız, Finlandiya'da düzenlenen Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda 60 kiloda altın madalya kazandı. Vantaa kentinde 358 judocunun madalya mücadelesi verdiği şampiyonada Salih Yıldız, ilk turda Belaruslu Halavachou'yu altın skorda ipponla yendi. İkinci turda İngiliz Giles karşısında waza-ari puanıyla bir üst tura çıkan Yıldız, çeyrek finalde Rus Kurtashov'u ipponladı ve finalist oldu. Finalde Azerbaycanlı Rovshan Aliyev ile karşılaşan Salih, rakibini ipponlayarak Avrupa şampiyonu oldu.
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Milli judocu Salih Yıldız Avrupa şampiyonu oldu
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