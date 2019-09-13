Şampiyonluğun yolu Türkiye’den geçiyor

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı olan Türkiye Rallisi dün gerçekleştirilen seyirci özel etabı ile başladı. Son 6 yılın Dünya şampiyonu Red Bull sporcusu Sebastien Ogier, 40 puan geriden geldiği Marmaris'le birlikte vitesi arttırıp geçen sene olduğu gibi mutlu sona ulaşmak istiyor. İçinde Sabah Spor'un da bulunduğu medya mensuplarına konuşan Fransız pilot, "Türkiye'de alacağımız puanlar çok kritik"
dedi.
SONUNA KADAR SAVAŞIRIM
Ogier şöyle devam etti: "Eğer Marmaris'ten istediğimiz puanları alarak ayrılamazsak şampiyonluk şansımız çok kritik bir dönemece girer. Kuşkusuz ki önümüzde daha çok yol var. O sebeple önce Türkiye Rallisi'ne odaklanmamız lazım. Biz olumlu bakmaya devam ediyoruz. Önümüzde hâlâ şampiyonluk için yeterli yarış var. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Ortada bir şans varsa ben de bu şansı sonuna kadar kovalarım."
MARMARİS'TE FAVORİ YOK!
Ogier, klasman lideri Ott Tanak'ın son rallilerde oldukça başarılı olduğunun altını çizerek, "Ama Türkiye Rallisi çok farklı bir ralli. Neyin ne olacağını kestirmek mümkün değil. Ben de dahil kimse için Marmaris'te 'Favoridir' diyemezsiniz. Herkesin birincilik şansı var. Türkiye'de iyi olmanızın yanı sıra biraz da şansa ihtiyacınız var. Dolayısıyla Türkiye'den istediğimiz puanlarla döndükten sonra gerisine bakacağız"
dedi.
HEM HIZLI GİDİP HEM DE GÜVENLİ SÜRÜŞ YAPMALIYIZ
Fransız pilot Türkiye Rallisi için de şunları söyledi: "Türkiye'de sadece hızlı gidip atak yapamazsınız, sadece güvenli gitmeye de çalışamazsınız. İkisini birden gerçekleştirmeniz gerekiyor.
Kazanmak için hızlı olmalısınız. Ama Türkiye Rallisi gerçekten çok zorlu bir ralli. Geçen sene de gördük ki pek çok araç sorun yaşadı. Dolayısıyla önce rallide kalmalıyız. Ama kazanmanın şampiyonluk için çok kritik olduğu için de hızlı gitmeliyiz."