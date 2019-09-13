Şampiyonluğun yolu Türkiye’den geçiyor

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Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı olan Türkiye Rallisi dün gerçekleştirilen seyirci özel etabı ile başladı. Son 6 yılın Dünya şampiyonu Red Bull sporcusu Sebastien Ogier, 40 puan geriden geldiği Marmaris'le birlikte vitesi arttırıp geçen sene olduğu gibi mutlu sona ulaşmak istiyor. İçinde Sabah Spor'un da bulunduğu medya mensuplarına konuşan Fransız pilot,dedi.Ogier şöyle devam etti:Ogier, klasman lideri Ott Tanak'ın son rallilerde oldukça başarılı olduğunun altını çizerek,dedi.Fransız pilot Türkiye Rallisi için de şunları söyledi: "Türkiye'de sadece hızlı gidip atak yapamazsınız, sadece güvenli gitmeye de çalışamazsınız.Kazanmak için hızlı olmalısınız. Ama Türkiye Rallisi gerçekten çok zorlu bir ralli. Geçen sene de gördük ki pek çok araç sorun yaşadı. Dolayısıyla önce rallide kalmalıyız. Ama kazanmanın şampiyonluk için çok kritik olduğu için de hızlı gitmeliyiz."