Marmaris’te Sebastien ilk sırada

BUGÜN NELER OLDU

DÜNYA Ralli Şampiyonası'nın Türkiye Rallisi adı altında Marmaris'te gerçekleştirilen 11. ayağında parkurlar dünyaca ünlü pilotları zorluyor. Çok sert ve kırıcı parkur olarak adlandırılan Çetibeli, İçmeler ve Ula etabını dünyaca ünlü pilotlar zorlukla tamamladı. Etaplarda bazı pilotlar araçlarıyla yoldan çıkarken bazı pilotlar ise lastik parçaladı. Ralliye katılan bazı araçlar ise yoğun toz ve yol şartlarından dolayı zarar gördü. Dün de Yeşilbelde etabında dar virajlarla karşılaşan pilotlar benzer zorlukları yaşadı. Türkiye Rallisi'nin üçüncü gününde Yeşilbelde, Datça ve Kızlan etapları ikişer kez geçilirken genel klasmanda Red Bull sporcusu Sebastien Ogier 3.20.12.0'lık derecesiyle ilk sırayı, bir diğer Red Bull sporcusu Esapekka Lippi ise 3.20.12.2'lik derecesiyle ikinci sırayı aldı.