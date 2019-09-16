Türkiye Rallisi’nde zafer Ogier’in

KUPASI'NDA

CİTROEN'İN

BUGÜN NELER OLDU

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde, Citroen Total WRT takımı adına yarışan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier birinci oldu. 12 Eylül'de başlayan yarışlarda 22 ülkeden 54 otomobil ve 108 sporcu, zorlu etaplarda kıyasıya mücadele etti.Yarışlar sonunda şampiyonluk için çekişen Ogier, rakipleri Fin pilot Esapekka Lappi ve Norveçli Andreas Mikkelsen'i geride bırakarak 3 saat 50 dakika 12.1 saniyelik derecesiyle, toplamda 34.7 saniyelik farkla zaferine ulaşırken, kariyerinin 47. WRC zaferini elde etmiş oldu. İkinciliği 3.50.46.8'lik derecesiyle bir başka Citroen sürücüsü Esapekka Lappi, üçüncülüğü ise 3.51.16.6'lık süresiyle Hyundai'den Andreas Mikkelsen elde etti.Türkiye Rallisi kapsamında koşulan Türkiye RalliŞampiyonası'nın 5. yarışını ise Skoda Fabia R5 ileyarışan Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibi kazandı.Ulusal klasmanda Bora Manyera-Cem Çerkezikinci, Murat Bostancı-Onur Vatansever de 3. oldu.servis parkta düzenlenen kapanış seremonisi ve ödül töreninde Ogier- Ingrassia ekibine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ikinci olan Esapekka Lappi-Janne Ferm ekibine FIA Başkanı Jean Todt ve üçüncü sırada finişe ulaşmayı başaran Norveçli Andreas Mikkelsen-Anders Jaeger ekibine de Muğla Valisi Esengül Civelek ödüllerini takdim ettiler. Markalar Kupası'nda birinciliği kazanan Citroen Sport Takım Direktörü Pierre Budar'a ise kupasını Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Onursal Başkanı Serkan Yazıcı verdiBaşkanı Eren Üçlertoprağı, "Bu organizasyonu gerçekleştirmemizde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destekleri oldu. Büyük ve başarılı ekip çalışmasıyla 155 ülkede yapılan canlı yayınlarla milyonlarca insan tarafından takip edilen organizasyonumuz aracılığıyla ülkemizin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmanın gururuyla; katılan sporculara, yerliyabancı medya mensuplarına, görev alan ve organizasyonun kusursuz bir şekilde gerçekleşmesinde büyük emeği bulunan 1000 kadar gönüllülerimiz ile Marmaris halkına yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.