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Dünya Şampiyonu Türkiye'ye geldi

'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu , grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp İstanbul'a geldi.

DHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2019 07:18 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 09:01
Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp Türkiye'ye geldi

Rıza Kayaalp'in 4. Dünya Şampiyonluğu ailesini sevince boğdu

Kazakistan'ın Başkenti Nursultan'ta düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in Yozgat'ta yaşayan ailesi büyük sevinç yaşadı.

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek altın madalya kazandı.

Rıza Kayaalp'in ailesinin dünya şampiyonluğu sevinci

Milli sporcu Kayaalp, grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olma unvanını da elde etti. Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in final mücadelesini Yozgat'ta yaşayan ailesi de televizyondan büyük heyecanla izledi. Kayaalp'in annesi, babası, kardeşleri ve diğer akrabaları karşılaşma boyunca heyecan içinde dua ederek müsabakayı izledi. Aile maç sonunda büyük bir sevinç yaşadı ve mutluluklarını birbirlerine sarılarak ve İstiklal Marşı okuyarak kutladı.

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Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp Türkiye'ye geldi
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