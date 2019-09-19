‘Herkes için Spor’ projesi 23 Eylül’de başlıyor

'AktifOl' teması ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamento Binasında gerçekleşen Avrupa Spor Haftası Elçiler Toplantısında Elçiliğini Avrupa Birliği Komiseri Tibor Navracsics'den alan Ozan Karakuş 5. kez düzenlenecek Avrupa Spor Haftası Başlığı altında Herkes için Spor projesi kapsamında 81 ilde etkinliklerin 23 Eylül'de başlayacağını açıkladı. 2019 yılında 5.'si yapılan Avrupa Spor Haftası etkinliklerinde Herkes için Spor Federasyonu ile çeşitli sportif etkinlikler gerçekleştirip 1 milyon kişiyi aktif etmeyi planlıyor.

Avrupa Birliği, sağlıklı, kaliteli, uzun ve mutlu yaşam için üye ülke vatandaşları arasında spor ve fiziksel aktiviteye katılımı teşvik etme girişimi olan Avrupa Spor Haftası (European Week of Sports) projesini başlatmış ve BEACTİVE sloganı ile yola çıkmıştır geçtiğimiz yıllara bakıldığında, Avrupa genelinde 40 ülkede 13 milyondan fazla kişi bu proje kapsamında yer almıştır.