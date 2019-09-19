Süleyman Atlı finalde

Kazakistan'da süren Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı finale yükseldi.

Başkent Nur Sultan'da düzenlenen şampiyonada serbest stilde mindere çıkan Süleyman Atlı ilk maçında Çinli Shaofeng Liang'ı 12-2 sayı tuşu ile yenerek bir üst tura yükseldi.

Milli güreşçi ikinci maçında İtalyan Givi Davidovi karşısında minderden 10-0 sayı tuşuyla galip ayrılarak çeyrek finalist oldu.

Süleyman Atlı çeyrek finalde Sırp Stevan Andria Micic'i 5-4 yenerek yarı finale ismini yazdırdı. Milli sporcu bu sonuçla 2020 Tokyo Olimpiyatları vizesini de almış oldu.

Süleyman Atlı yarı finalde ise Kazak Nurislam Sanayev'i yenerek finale yükseldi.

Karşılaşmaya iyi başlayamayan ve 3-1 geriye düşen milli güreşçi, son saniyelerde yaptığı 4 puanlık oyunla rakibi 5-3 yenerek, finalist olmayı başardı.

Süleyman Atlı yarın finalde Rus Zavur Uguev ile karşılaşacak.