Haber turu

BUGÜN NELER OLDU

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Red Bull Air Race heyecanı yaşandı. Red Bull Air Race'in kurucusu Peter Besenyei, Red Bull pilotları Dario Costa ile Lukasz Czipela hız ve dengeyi akrobatik uçuşlarıyla birleştirerek gösteri uçuşları ile Teknofest'te nefesleri kesti. T.C Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da "2003'ten beri uçuyorum ama hayatımda böyle bir uçuş yaşamadım. Çok memnun kaldım, bir daha gelip tekrar uçacağım" dedi.YÖNETİMİ tamamen Türkler'den oluşan, ağırlıklı olarak Türk ve göçmen futbolcuların formasını giydiği ve iki sezondur yer aldığı liglerde şampiyon olarak bir üst lige çıkma başarısı gösteren Türkspor Dortmund, hedeflerini yüksek tutuyor. Kulüp, teknik direktörlük için bir dönem G.Saray'a transferi olay olan ve evrakları yetişmediği için forma giyemeyen Alman Kevin Grosskreutz ile anlaştı. Başkan Akın Kara, "dedi. Türkspor Dortmund, Almanya Bezirksliga'da mücadele ediyor.TSYD'NIN kurucularından, TRT'nin unutulmaz spor spikeri Necati Karakaya, 91 yaşında hayatını kaybetti. TSYD'den yapılan açıklamada, Karakaya'nın 91 yaşında hayatını kaybettiği belirtilerek,denildi. Gazeteciliğe 1955 yılında başlayan Karakaya, TRT'de spor spikerliği yaptı. Birçok önemli organizasyonda maç anlatan Karakaya, Türkiye Futbolcular Sendikası'nın da bir dönem başkanlığını üstlendi.