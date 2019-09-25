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dünya şampiyonu

Kazakistan'da başlayan 'nda kadınlar 44 kiloda altın madalya kazandı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2019 15:51 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 15:53
Merve Azak dünya şampiyonu

Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, Almatı kentindeki şampiyonada milli sporcu, final maçında Venezuelalı Maria Gimenez'i waza-ari puanıyla yenerek dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Şampiyonada bugün tatamiye çıkan erkekler 55 kiloda Berat Bahadır beşinci, kadınlar 44 kiloda Hanife Özcan ise yedinci sırada yer aldı.

Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda yarın kadınlar 48 kiloda Buketnur Karabulut, erkekler 60 kiloda Muhammed Ali Demirel ve aynı kiloda Talha Büyükeser tatamiye çıkacak.

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Merve Azak dünya şampiyonu
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