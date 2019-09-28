Necati Er’den üç adım atlamada tarihi başarı

BUGÜN NELER OLDU

Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde milli atlet Necati Er, erkekler üç adım atlamada finale yükseldi. Er, Türk atletizm tarihinde dünya şampiyonalarında üç adım atlamada finale kalan ilk atlet oldu. 3. ve son hakkında elde ettiği 16,87 metre ile serisini 6. sırada bitirirken, yarın TSİ 21.45'te başlayacak finaldeki 12 atletten biri oldu. Yasmani Copello da 400 metre engelli seçmelerinde 49.75'lik derecesiyle serisini 5. sırada bitirerek yarı finale kaldı. Bugün TSİ 18.05'te yarı finalde koşacak.