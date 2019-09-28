Rıza Kayaalp ve Süleyman Atlı, güreşte zirveye çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Dünya Güreş Birliği'nin (UWW) güncellenen sıralamasında milli sporculardan Rıza Kayaalp ve Süleyman Atlı zirvede yer aldı. Kazakistan'da sona eren Dünya Şampiyonası'nın ardından UWW, üç stilde dünya sıralamasını güncelledi. Yeni sıralamada serbest stilde 4, kadınlarda 3 ve grekoromende 2 milli güreşçi seri başı konumunda bulunuyor. Grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp ve serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı'nın zirvede yer aldığı listede, serbest stil 125 kiloda Taha Akgül ile kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan ikinci sırayı elde etti. Serbest stil 86 kiloda Fatih Erdin, grekoromen stil 82 kiloda Emrah Kuş ve kadınlar 55 kiloda ise Bediha Gün üçüncü sırada yer aldı.