Arjantin'in milli sporu Pato, Etnospor'da

Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek Etnospor Kültür Festivali, Arjantin'de her yıl geleneksel olarak düzenlenen, tüm dünyanın yakından izlediği Pato gösterilerine sahne olacak. Arjantin'in en önemli etkinliği olarak dikkat çeken turnuvalarda yer alan takımlar, festival sayesinde Türkiye topraklarında kıran kırana bir mücadele verecek. Ülkenin geleneksel spor dalı olarak varlığını 160 yıl önceki ahengiyle sürdüren ve ülkenin her kesimi tarafından heyecanla takip edilen Pato, festivalin en gözde sporlarından biri olarak renkli ziyaretçilere hayli keyifli anlar yaşatacak.

12 GELENEKSEL SPOR DALI

Türkiye'deki ve tüm dünyadaki geleneksel sporların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amcacıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde, Arjantin'in geleneksel spor dalı Patonun yanı sıra; geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalı sevenleriyle buluşacak.

PATO-KÖKBÖRÜ MÜCADELESİ NEFES KESECEK

Bu yılki Etnospor Kültür Festivali'nin en büyük sürprizlerinden biri de Pato-Kökbörü mücadelesi olacak. Benzer oyunlar olmaları sebebiyle Pato takımı ile Türkiye'nin Kökbörü takımı arasında gerçekleşecek müsabaka, Atatürk Havalimanı'na gelen ziyaretçilerin nefeslerini kesecek. Pato ve Kökbörü spor takımlarından hayli zorlu ve azim gerektiren bu müthiş mücadeleyi hangisinin kazanacağı şimdiden büyük merak konusu.

PATO NASIL OYNANIR?

Pato oyunu adını İspanyolcada ördek olan pato kelimesinden almaktadır. Önceleri ördek ile oynanan oyun günümüzde ördek değil kulplu top ile oynanmaktadır. 160 yıldır ülkede oynanagelen oyun, minimum 180 metre maksimum 220 metre boy - minimum 80 metre maksimum 90 metre eninde kurulan sahada oynanır. Rakip takımlar atlı 4'er sporcu ile müsabakayı gerçekleştirir. Çapı bir metre olan fileli potaya topu bırakmak sureti ile skor elde etmek oyunun temel amacıdır. Ciddi bir çalışma disiplini gerektiren bu spor seyir zevki yüksek ve heyecan verici bir spor olarak karşımıza çıkmaktadır.

PATO MÜCADELE VE AZİM GEREKTİRİYOR

Oyun 8'er dakikadan 6 set şeklinde oynanmaktadır. Sporcuların sakatlanması durumunda takımların sadece bir defaya mahsus oyuncu değiştirme hakları vardır. Oyun esnasında ikinci bir oyuncu değişikliği kural gereği mümkün olmadığından ikinci bir sporcunun sakatlanması durumunda takım eksik oyuncu ile mücadele etmek zorunda kalır. Oyunda at değişikliği sınırsızdır. Hakem, bir oyuncuyu faul yapmasından dolayı oyundan 5 dakika süre ile men edebilir.

Başlangıçta at ile dörtnala giden sporcunun patoyu yerden alması gerekmektedir. Bunu başaramayan bir takım sporcusu nedeniyle başlangıç rakip takıma geçmiş olur. Diğer yandan, skor yapan bir takım maça saha kenarından başlar. Oyunda taç ve aut vardır. Müsabaka bitiminde bir takım skor yapana kadar uzatma olan oyunda faulun yapıldığı yere göre 5,8,15 metreden penaltı atışları mevcuttur. Ülke genelinde 600 sporcu tarafından oynanan oyun çocuk yaşlardan itibaren öğrenilmeye başlanmaktadır. 6 kulplu olan pato topunun etrafındaki ip sığır derisidir.