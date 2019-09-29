Yasmani Copello Escobar finale çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 400 metre engelli yarı finalinde mücadele eden milli sporcu Yasmani Copello Escobar, adını finale yazdırdı. Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonada piste çıkan milli sporcu Yasmani Copello Escobar, 48.39'luk derecesiyle serisini 2. sırada bitirerek finale kaldı.Üç adım atlamada finale kalarak büyük bir başarıya imza atan milli atlet Necati Er de bugün 21:45'te sahne alacak. Milli atlet, "Finalde işim daha kolay olacak. Önemli olan finale yükselebilmekti, zor olan bölümü geçtim. Finale kalamayacağımı düşünmüyordum, yoksa neden buraya geleyim ki?" diye konuştu.Kadınlar maraton finalinde piste çıkan milli sporcular Elvan Abeylegesse ve Fadime Çelik, yarışı tamamlama başarısı gösteremedi.ikincilik, Namibyalı