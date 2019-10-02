Ramil’in nefesi yetmedi

CHEPKOECH

BUGÜN NELER OLDU

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Yasmani Copello'nun ardından Ramil Guliyev ile de umduğumuzu bulamadık. Önceki gece200 metre finalinde yarışan milli atletimiz, 20.07'lik derecesiyle 5. oldu. Yarış sonunda açıklamalarda bulunan Ramil, "Biraz zor geldi. Sonlara doğru kasıldım. Bu da belki geçirdiğim hastalıktan olabilir. Bilmiyorum ama hocamla konuşacağım. Kısmet değilmiş. Unvanımı koruyamadım.Önemli bir sezon var.Elimden gelen her şeyi yapacağım. İnşallah orada güzel bir derece yaparım" ifadelerini kullandı.DOHA'DA yapılan Dünya Atletizm Şampiyonası, yarıştaki dereceleriyle değil, hava durumuyla konuşuluyor. Sıcak hava nedeniyle yarışların büyük bölümü gece saatlerine alınırken maraton yarışlarının bitişi de ertesi günün gece yarısına kadar sarkıyor. Sporcular zaman zaman fenalık geçirirken tribünde klima altında olan taraftarlar bile baygınlık yaşıyor.KADINLAR 3 bin metre su engelli yarışlarında zafer Kenyalı Beatrice Chepkoech'in oldu. Beatrice Chepkoech, 8.57.84'lük derecesiyle şampiyona rekoru kırarak zafere ulaştı.