Ramil’in nefesi yetmedi

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Yasmani Copello'nun ardından Ramil Guliyev ile de umduğumuzu bulamadık. Önceki gece 400 metre engelli yarışını 6. sırada tamamlayan Copello'dan sonra dün de Guliyev beklenen madalyayı getiremedi.
200 metre finalinde yarışan milli atletimiz, 20.07'lik derecesiyle 5. oldu. Yarış sonunda açıklamalarda bulunan Ramil, "Biraz zor geldi. Sonlara doğru kasıldım. Bu da belki geçirdiğim hastalıktan olabilir. Bilmiyorum ama hocamla konuşacağım. Kısmet değilmiş. Unvanımı koruyamadım. Bir kez daha koşsam yine aynısı olurdu.
Önemli bir sezon var. Hedefim olimpiyat.
Elimden gelen her şeyi yapacağım. İnşallah orada güzel bir derece yaparım" ifadelerini kullandı.
SICAKTAN BAYILDILAR!
DOHA'DA yapılan Dünya Atletizm Şampiyonası, yarıştaki dereceleriyle değil, hava durumuyla konuşuluyor. Sıcak hava nedeniyle yarışların büyük bölümü gece saatlerine alınırken maraton yarışlarının bitişi de ertesi günün gece yarısına kadar sarkıyor. Sporcular zaman zaman fenalık geçirirken tribünde klima altında olan taraftarlar bile baygınlık yaşıyor.
CHEPKOECH REKORLA KAZANDI
KADINLAR 3 bin metre su engelli yarışlarında zafer Kenyalı Beatrice Chepkoech'in oldu. Beatrice Chepkoech, 8.57.84'lük derecesiyle şampiyona rekoru kırarak zafere ulaştı.