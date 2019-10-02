BUGÜN NELER OLDU

JAPON futbolunun önemli isimlerinden Keisuke Honda, Twitter'dan kendine takım arıyor. Son olarak Melbourne City forması giyen 33 yaşındaki sağ kanat, bonservisinin elinde olduğunu hatırlatıp Manchester United'dan teklif istedi.mesajını paylaşan Honda, eski kulübü Milan'a ise, "Size her zaman yardım etmek istemişimdir. İhtiyacınız olduğunda beni arayın" sözleriyle seslendi.UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 2. hafta dün oynanan maçlarla başladı. En çarpıcı sonuç Tottenham-Bayern Münih mücadelesinden çıktı. Alman ekibi Bayern, İngiliz takımı Tottenham'ı deplasmanda tam 7 golle devirdi: 7-2. İşte sonuçlar:Real Madrid-Club Brugge: 2-2, Galatasaray-Paris Saint-Germain: 0-1.Tottenham-Bayern Münih: 2-7, Crvena Zvezda- Olympiakos: 3-1.Atalanta-Shakhtar Donetsk: 1-2, Manchester City-Dinamo Zagreb: 2-0.Lokomotiv Moskova-Atletico Madrid: 0-2, Juventus-Bayern Münih: 3-0.GALATASARAY Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nın (EuroCup) ilk haftasında İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı deplasmanda 70-64 mağlup etti. Trento kentindeki BLM Group Arena'da oynanan D Grubu mücadelesinin ilk periyodunuönde kapatan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasınaüstün gitti. Üçüncü periyoduönde geçen Galatasaray Doğa Sigorta, salondangalip ayrıldı. Bu organizasyonda 2016'da şampiyon olan Galatasaray, geçen sezon ise normal sezonda gruptan çıkamamıştı.