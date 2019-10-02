Turkcell’den millilere Doha’da tam destek

BUGÜN NELER OLDU

KATAR'IN başkenti Doha'da devam eden Dünya Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculara Turkcell'den sürpriz bir ziyaret geldi. Rakipler kadar hava şartlarıyla da mücadele eden ay-yıldızlılara destek olmak amacıylasporcularla kaldıkları otelde bir araya geldi. Atletizmin spor için temel branş olduğunu belirten Özbayraktar,şeklinde konuştu.