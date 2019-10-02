Turkcell’den millilere Doha’da tam destek

KATAR'IN başkenti Doha'da devam eden Dünya Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculara Turkcell'den sürpriz bir ziyaret geldi. Rakipler kadar hava şartlarıyla da mücadele eden ay-yıldızlılara destek olmak amacıyla Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar,
sporcularla kaldıkları otelde bir araya geldi. Atletizmin spor için temel branş olduğunu belirten Özbayraktar, "Türkiye'nin Turkcell'i olarak Türk atletizmine destek veriyoruz. Özellikle de gençlerimizin kendilerini geliştirdiğini görmek ve alt yaş kategorilerinde geleceği çok parlak atletler çıktığını takip etmek bizleri mutlu ediyor"
şeklinde konuştu.