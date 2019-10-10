Galatasaray 2’de 2 yaptı

GALATASARAY Doğa Sigorta, EuroCup D Grubu 2. maçında Almanya ekibi EWE Baskets'i 92-79 mağlup etti ve ikide iki yaptı. Mücadeleye kötü başlayan sarı-kırmızılılar, ilk periyodu 24-13 geride tamamladı. İkinci çeyreğe 6-0'lık seri ile başlayan Aslan, soyunma odasına da 41-37 önde gitti. Temsilcimiz, üçüncü periyotta Harrison, Jones ve Göksenin'in üç sayılık basketleri ve Whittington'un iyi oyunuyla final periyoduna 71-59 önde girdi. Son çeyrekte EWE Baskets farkı azaltmaya çabalasa da kazanan G.Saray oldu.

KAYSERİSPOR'UN YENİ HOCASI SAMET AYBABA

SÜPER Lig takımlarından Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Başkan Erol Bedir ve teknik direktör Hikmet Karaman'ın istifasının ardından sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı Hamdi Elcuman, teknik direktörlük görevine Samet Aybaba'yı getirdi. 1.5 yıllık anlaşmaya varılan Aybaba, geçtiğimiz sezon Bursaspor'u çalıştırmıştı.

VakıfBank'ı yenen Eczacı Şampiyonlar Şampiyonu

ECZACIBAŞI VitrA, VakıfBank'ı 3-2 yenerek voleybolda 2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan Eczacıbaşı, ilk seti 25-14 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de iyi oyununu sürdüren turuncu-beyazlılar, rakibinin öne geçmesine izin vermeden teknik molaya 16-9 üstün girmeyi başardı. Eczacıbaşı, seti 25-21 kazanarak skoru 2-0 yaptı. VakıfBank, üçüncü sette topanlandı ve bu seti 27-25 üstün tamamlayıp durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü sette de iyi oynayan sarısiyahlılar, 25-20 ile beraberliği sağladı: 2-2. Eczacıbaşı VitrA, tie-break setini 15-11 kazanıp skoru 3-2'ye getirerek kupanın sahibi oldu.

Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe Öznur Kablo'nun

BASKETBOLDA 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 86-62 yenen Fenerbahçe Öznur Kablo kazandı. Maça etkili başlayan Kanarya, ilk çeyreği 23-14 önde tamamladı. Zandalasini ve Sevgi Uzun'un peş peşe attığı 3'lüklerle farkı daha da açan F.Bahçe soyunma odasına 47-26 önde girdi. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, parkeden 86-62 galip ayrılıp 12. kez kupayı kazandı. Fenerbahçe'de 25 sayı atan Alina Iagupova mücadeleye damga vururken, maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Çukurova'da ise Rodriguez'in 17 sayısı takımına yetmedi.