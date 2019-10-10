Saha dışında beraber olalım

BUGÜN NELER OLDU

FENERBAHÇE, erkek voleybol takımının forma sırt ve kadın voleybol takımının şort sponsorluğu için Fluo markasıyla 1 yıllığına anlaştı. İmza töreninde konuşan Başkan Ali Koç, saha dışındaki beraberliklerin önemine değindi. Koç, "Fluo şirketi Türkiye'ye Galatasaray ile girdi. Bu Fenerbahçe, Galatasaray olayı değil.Saha dışında yapıcı beraberlikler olmalı. Fluo da böyle oldu. Fluo, enteresan bir şirket. Çok büyüyeceklerini düşünüyorum. İnşallahdedi.