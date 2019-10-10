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Saha dışında beraber olalım

Voleybola sponsor olan Fluo ile yapılan imza töreninde konuşan Başkan Koç, “G.Saray ile saha dışında yapıcı beraberlikler kurmalıyız” dedi

Giriş Tarihi: 10.10.2019
Saha dışında beraber olalım
FENERBAHÇE, erkek voleybol takımının forma sırt ve kadın voleybol takımının şort sponsorluğu için Fluo markasıyla 1 yıllığına anlaştı. İmza töreninde konuşan Başkan Ali Koç, saha dışındaki beraberliklerin önemine değindi. Koç, "Fluo şirketi Türkiye'ye Galatasaray ile girdi. Bu Fenerbahçe, Galatasaray olayı değil. Galatasaray birlikteliği olmasa belki burada bu beraberlik olmayacaktı. Saha dışında yapıcı beraberlikler olmalı. Fluo da böyle oldu. Fluo, enteresan bir şirket. Çok büyüyeceklerini düşünüyorum. İnşallah bu markanın tanınmasında F.Bahçe'nin büyük katkısı olur" dedi.
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