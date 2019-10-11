Haber Hattı

F.Bahçe Beko ikinci maçında Belgrad'da kayıpları oynadı

THY Avrupa Ligi'nde dün Belgrad'da sahaya çıkan Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a 68-56 yenilerek ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı. İlk yarıda boyalı alanı kullanamayan Boby Dixon ve De Colo'nun kişisel gayretleri ile skora tutunan Fenerbahçe 8 sayı geride girdiği 4. periyotta farkı 2'ye kadar (52-50) indirse de rakibin 5-0'lık serisine cevap veremedi ve maçtan 68-56 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe'nin Çek pivotu Jan Vesely, yaklaşık 5 ay sonra parkelere döndü.

7'de 7 yapan Belçika bileti aldı Makedonya'yı ise Eljif sırtladı

EURO 2020 Elemeleri I Grubu'nda oynanan maçta Belçika, San Marino'yu 9-0 yenerek 7'de 7 yaptı ve finallere katılmayı garantileyen ilk takım oldu. Bu gruptaki diğer maçta Rusya, İskoçya'yı 4-0 mağlup etti. G Grubu'nda Kuzey Makedonya, Slovenya'yı Eljif Elmas'ın iki golüyle 2-1 devirip 3. sıraya yükseldi. Polonya, Letonya'yı 3-0, Avusturya da İsrail'i 3-1'lik skorla geçti. C Grubu'nda ise Babel'in 66 dakika oynadığı maçta Hollanda, Kuzey İrlanda'yı son dakikalarda attığı gollerle 3-1 yenip 12 puanla zirveye çıktı. Belarus ile Estonya ise 0-0 berabere kaldı. E Grubu: Slovakya-Galler: 1-1, Hırvatistan-Macaristan: 3-0.

PFDK'dan tarihi karar: Başkan Murat Sancak'a 421 gün ceza

YENI sezonda kimsenin gözünün yaşına bakmayan PFDK, dün tarihi bir ceza kesti. Kurul, TFF 1. Lig takımı Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak'a, sportmenliğe aykırı hareketi, hakeme yönelik hakareti ve hak mahrumiyeti cezası devam ederken akredite alanlarda yer almasından dolayı 421 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Sancak, 6 ay cezası bitmeden, Menemen maçında saha kenarına gelerek hakem Onur Özütoprak'a tepki göstermişti.

Vodafone İstanbul Maratonu dört şampiyonu ağırlayacak

VODAFONE 41. İstanbul Maratonu'nda erkeklerde son 4 yılın şampiyonları mücadele edecek. 2012'den beri "Altın kategori"de koşulan organizasyon bu yıl 3 Kasım Pazar günü düzenlenecek. Maraton 2015 şampiyonu Elias Kemboi Chelimo, 2016 birincisi Evans Kiplagat, 2017'de ipi göğüsleyen Abraham Kiprotich ve 2018'de parkur rekoruyla ilk sırayı alan Felix Kimutai'nin mücadelesine sahne olacak.

İran'da 40 yıl sonra bir ilk

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde İran ile Kamboçya Tahran'da karşılaştı. Azadi Stadyumu'nda oynanan maçta, İran hükümetinin izin vermesi üzerine 40 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. 5 bin kadar kadın taraftar bilet alarak maçı tribünden izledi. İran, rakibini 14-0 mağlup etti.