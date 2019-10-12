Projelere destek vermeye hazırız

Küresel olarak hızla büyüyen ve 155 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan e-spor endüstrisi, Turkuvaz Medya Grubu'na ait Para ve Forbes dergileri tarafından düzenlenen E-Spor Zirvesi'nde ele alındı. Zirveye katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da teknolojinin küresel rekabette öncelikli bir etken olduğunu belirterek, "Yazılım, robotik kodlama, yapay zeka ve dijital icatlar ile girişimler, bugünün dünyasını şekillendiren etkenler olarak öne çıkıyor. Endüstri 4.0'ın bile artık geride kaldığını, gündemin yavaş yavaş Endüstri 5.0'a doğru hızla ilerlediğini görüyoruz" dedi.

ÖNEMLİ MESAFE KAT ETTİK

TÜRKIYE'NIN e-sporda kısa zamanda önemli mesafe kat ettiğini dile getiren Kasapoğlu, "İnanıyorum ki bilinçli ve stratejik düzeyde doğru adımlar atarsak, Türkiye dijital oyun sektöründe global bir marka olma yönünde emin adımlarla ilerlemeye devam edecek. E-spor; yazılımı, donanımı, markalaşmayı ve oyun geliştirme aktivelerini de içinde barındıran, büyüklüğü milyar dolarlarla ifade edilen dijital oyun sektörünün bir bileşenidir. Bu aktivitenin, Türkiye'nin dijital oyun pazarına da pozitif etkisi bir hayli fazla. Kullanan değil üreten ülke olmak durumundayız. Gençlerimizin üretimini, projelerini desteklemeye hazırız" diye konuştu.

DİJİTAL OYUNLAR PAZARINDA 18.'YİZ

TURKUVAZ Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş, Türkiye'nin sektörde en hızlı gelişim gösteren ülkeler arasında yer aldığını ve geçen yıl dijital oyunlar pazar büyüklüğünde 18. sırada yer alarak Ortadoğu ve Afrika bölgesinin lideri olduğuna dikkat çekti. Gebeş, Türkiye'nin bu sahada global güç haline gelebilmesi için yapılması gerekenleri tartışmaktan duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

YATIRIMLAR UZUN VADELİ OLMALI

Para Dergisi Yazarı Volkan Akı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen 'Bu Oyunu Nasıl Kazanırız' panelinde Ingame Group Kurucu Ortağı Genco Alp, Riot Games Türkiye Direktörü Erdinç İyikul, Netmarble Türkiye Direktörü Mesut Üzümcü, Women In Games Başkanı Simay Dinç, Bahçeşehir Üniversitesi'nden Seçkin Topaloğlu, Multiplayer Kurucu Ortağı Cihat Bakır şirketlerin e-spor yatırımlarına uzun vadeli yaklaşmaları gerektiğini, ailelerin de çocuklara vereceği desteğin önemine vurgu yaptı.

Yasemin Gebeş, Mehmet Kasapoğlu'na katılımından dolayı plaket takdim etti.

E-SPOR DERS OLSUN

TÜRKIYE E-Spor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir, Türkiye'nin e-sporda daha yolun çok başında olduğunu, hedeflerinin Türkiye'yi bu alandaki lider ülkelerden biri yapmak olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yaparak liselerarası e-spor turnuvaları düzenleyeceklerini ifade eden Alper Afşin Özdemir, müfredata e-spor dersleri koyulması için çalıştıklarının altını çizdi. Zirvenin kapanış oturumunda ise Self Made Human International Genel Müdürü Psikolog Emrah Yolaç ve Uzman Psikolog Burak Otyakmaz, Turkuvaz Dergi Genel Müdür Yardımcısı Özgür Atanur moderatörlüğünde E-Spor'a Toplumsal ve Psikolojik Bakış Açısı hakkında bilgiler verdi.