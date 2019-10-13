Formula 1 hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacak? İşte Formula 1 yeni sezon tarihleri

Ülkemizde pek çok takipçisi bulanan Formula 1 yeni sezon yarış tarihleri sevenleri tarafından merak konusu oldu. Yıl içinde birçok ülkede gerçekleştirilen Grand Prixlerde mücadele veren yarışçılar ve Formula 1 yarışı canlı olarak izlenebiliyor. Peki; Türkiye'de Formula 1 hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacak? İşte bilgiler..

FORMULA 1 HANGİ KANALDA VE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Formula 1 Grand Prix'leri ülkemizde S Sport Plus ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Bu yıl gerçekleşecek olan Formula 1 mücadeleleri ve tarihleri şu şekilde;

25-27 Ekim 2019 Meksika

01-30 Kasım 2019 Amerika

15-17 Kasım 2019 Brezilya

29 Kasım-1 Aralık 2019 Abu Diabi