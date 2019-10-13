İbrahim Çolak tarih yazdı

Sporda bir gurur verici başarı da cimnastikte geldi. Milli sporcu İbrahim Çolak, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak bu dalda dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen organizasyonda halka aleti finali yapıldı. Milli sporcumuz, 14.933'lük derecesiyle şampiyon oldu ve adını Türk cimnastik tarihine altın harflerle yazdırdı. Çolak ayrıca Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti. 2018 Avrupa Şampiyonası'nda halka aletinde gümüş madalyaya uzanan İbrahim Çolak, Türk cimnastiğinde en iyi derecesini elde etmeyi başarmıştı.

Erdoğan tebrik etti

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, artistik cimnastikte Dünya Şampiyonluğunu kazanan ve tarih yazan İbrahim Çolak'ı başarısından dolayı kutladı. Milli sporcumuzla telefonla konuşan Erdoğan, Çolak'ı tebrik edip başarılarının devamını diledi.

'Şanlı ordumuza armağan olsun'

STUTTGART'TA Türk Bayrağını dalgalandıran İbrahim Çolak, İstiklal Marşı okunurken asker selamı verdi ve madalyasını Mehmetçiğe armağan etti. Çolak, "Dünya Şampiyonası'nda tarihimizin ilk madalyasını kazandım. Aynı zamanda altın madalya. Bunun için çok mutluyum. Bu madalyayı şanlı Türk ordumuza, Mehmetçiğimize ve Türk milletine armağan ediyorum" diye konuştu.