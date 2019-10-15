2020 için ümitliyiz

BUGÜN NELER OLDU

Okçulukta açık hava sezonunun kapanışı Kayseri'de yapıldı. 2019 Türkiye Okçuluk Kupası müsabakalarına Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yaptı. Müsabakaları Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan, Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da izledi. Üç gün süren müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Madalya alan sporcuları tebrik eden Erdoğan,şeklinde konuştu.