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2020 için ümitliyiz

Başkanı , okçuluktaki başarının öncesi önemli olduğunu söyledi

Ali ALTUNTAŞ
ALİ ALTUNTAŞ Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2019
2020 için ümitliyiz
Okçulukta açık hava sezonunun kapanışı Kayseri'de yapıldı. 2019 Türkiye Okçuluk Kupası müsabakalarına Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yaptı. Müsabakaları Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan, Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da izledi. Üç gün süren müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Madalya alan sporcuları tebrik eden Erdoğan, "Genç arkadaşlarımızın önemli çıkış yapması okçuluğun geleceği adına bize umut veriyor. 2020 Olimpiyatları için de ümitliyiz. Allah'ın izniyle madalya almaya 2020 Olimpiyatları ile başlayacağız" şeklinde konuştu.
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