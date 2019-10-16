Tutya Yılmaz cimnastiği bıraktı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin olimpiyatlara katılan en genç cimnastikçisi Tutya Yılmaz, 20 yaşında sporu bırakma kararı aldı . Tutya sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: "3 yaşımda başlayan ve 17 yıl süren cimnastik kariyerime bugün itibarı ile veda ediyorum.Üniversite yaşamımın başlayacak olmasının mutluluğuyla büyük bir heyecan taşıyorum." Tutya, 2016 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele ederek, bu organizasyona katılan en genç cimnastikçi unvanını almıştı.