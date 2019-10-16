Tutya Yılmaz cimnastiği bıraktı

Türkiye'nin olimpiyatlara katılan en genç cimnastikçisi Tutya Yılmaz, 20 yaşında sporu bırakma kararı aldı . Tutya sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: "3 yaşımda başlayan ve 17 yıl süren cimnastik kariyerime bugün itibarı ile veda ediyorum. Milli sporcu olarak ay-yıldızlı armayı taşımak, bu ülkeye hizmet etmek benim için şerefti. Hayatım boyunca bu gururu, onurla taşıyacağım.
Üniversite yaşamımın başlayacak olmasının mutluluğuyla büyük bir heyecan taşıyorum." Tutya, 2016 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele ederek, bu organizasyona katılan en genç cimnastikçi unvanını almıştı.