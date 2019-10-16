Tutya Yılmaz kimdir, kaç yaşındadır? Tutya Yılmaz jimnastiği bıraktı!

Tutya Yılmaz kimdir sorusunun yanıtı yoğun ilgi görüyor. Jimnastiği bıraktığını açıklayan milli sporcu gündeme oturdu. Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada fiziği hakkında yapılan kötü yorumlara tepki gösteren Tutya Yılmaz bu kararını açıkladıktan sonra vatandaşlar tarafından merak edilir oldu. Peki; Tutya Yılmaz kimdir?

TUTYA YILMAZ KİMDİR?

4 Haziran 1999 yılında doğan Tutya Yılmaz, jimnastiğe 4 yaşında başladı.

16 yaşındayken Bakü'de düzenlenen Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti.

2014 yılında İtalya'da düzenlenen Akdeniz Gençler Şampiyonası'nda denge aletinde altın madalya kazandı.

2016 yılında Rio Olimpiyatlarına katılma hakkı elde etti. 2021 Londra'ya katılan Göksu Üçtaş'tan sonra Olimpiyatlar'da yer alan ikinci Türk kadın jimnastikçi oldu.

TUTYA YILMAZ JİMNASTİĞE VEDA ETTİ!

Ülkemizi artistik jimnastikte başarıyla temsil eden Tutya Yılmaz jimnastiği bıraktığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tutya Yılmaz, "3 yaşımda başlayan ve kesintisiz 17 yıl süren jimnastik kariyerime bugün itibari ile veda ediyorum. Hayatım boyunca kendimle gurur duyacağım, başarı ve mutlu anlarla dolu şahane bir 17 yıl geçirdim" sözleriyle jimnastiğe veda etti.

Tutya Yılmaz'ın vedası "Biraz daha yazarsam ağlayacağım sanırım. Her şey için teşekkürler, hakkınızı helal edin. Profesyonel spor yaşamım bitmiş olsa da spora devam elbette. Farklı projelerle buralarda olmaya devam edeceğim. Sevgiyle, mutlulukla ve sağlıkla kalın Herkese kucak dolusu sevgiler" mesajıyla son buldu.