Şampiyon Galatasaray

Voleybolda, Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı geçen sezonun Efeler Ligi şampiyonu Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2 yenen Kupa Voley finalisti Galatasaray HDI Sigorta kazandı. Kanarya'nın ataklarını iyi manşetle karşılayan sarı-kırmızılılar, blokta da etkili olarak ilk seti 25-23 aldı. Daha sonra toparlanan Fenerbahçe, pasör Ulaş'ın yönlendirdiği ataklar sonucu ikinci seti 25-16, üçüncü seti de 25-22 alıp 2-1 öne geçti.
Savunmasını toparlayan Aslan, 4. seti 25-23 kazanarak maçı 5. sete taşıdı. Serviste ve file önünde etkili bir oyun sergileyen Cimbom, final setini 15-6 maçı da 3-2 alarak derbide kupanın sahibi oldu.