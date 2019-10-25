2020 CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipler belli oldu

Kadınlar kategorisinde Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe Opet, A Grubu'nda Polonya'dan Budowlani Lodz ve Finlandiya'dan LP Salo ile eşleşti.

Bir diğer Türk temsilcisi VakıfBank ise; Rusya'dan Lokomotiv Kaliningrad, İtalya'dan Savino Del Bene Scandicci ve Slovenya'dan Nova KBM Branik Maribor takımı ile mücadele edecek.

Erkekler kategorisinde Fenerbahçe HDI Sigorta, A Grubu'nda İtalya'dan Cucine Lube Civitanova, Trentino Itas ve Çek Cumhuriyeti'nden Jihostroj Ceske Budejovice ile eşleşti. Halkbank ise; C Grubu'nda Rusya'dan Zenit Kazan, Belçika'dan VC Greenyard Maaeseik ve Polonya'dan Jastrzebski Wegiel takımları ile karşı karşıya gelecek.

2020 CEV Şampiyonlar Ligi grup aşamasında; kadınlarda ve erkeklerde 20 takım mücadele edecek. Takımlar; grup aşamasında dörderli olmak üzere beş gruba ayrılacak.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde kadınlarda grup maçları, 19 Kasım 2019 – 18 Şubat 2020, çeyrek finaller 03-12 Mart 2020, yarı finaller 24 Mart – 09 Nisan 2020, süper finaller ise 16-17 Mayıs 2020 tarihlerinde oynanacak.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde erkeklerde grup maçları 03 Aralık 2019 – 19 Şubat 2020, çeyrek finaller 03-12 Mart 2020, yarı finaller 24 Mart – 09 Nisan 2020, süper finaller ise 16-17 Mayıs 2020 tarihlerinde oynanacak.