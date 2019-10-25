Haber hattı

İrem Yaman ile Hatice Kübra bugün karşı karşıya geliyor
Türkiye Tekvando Federasyonu kamuoyunda tartışma yaratan seçme kararının ardından olimpiyatlara puan veren G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda Türkiye'yi kimin temsil edeceği bugün belli olacak. Federasyondan yapılan açıklamada, İrem Yaman'la Hatice Kübra İlgün arasındaki seçme maçının 10.00'da Ankara İsmet Iraz Spor Salonu'nda yapılacağı belirtildi.
G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası 1-3 Kasım'da İtalya'nın Bari şehrinde yapılacak.
Genk yerine Gent'e gitmişler
Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un Belçika'nın Genk takımı ile deplasmanda oynadığı maça bilet alan 2 İngiliz taraftar şehri karıştırınca takımlarının 4-1'lik galibiyetini televizyondan izlediler. Genk şehri yerine yaklaşık 150 km uzaklıktaki Gent'e giden iki Liverpool taraftarı, "Gent'e vardıktan sonra etrafta hiç Liverpool taraftarı görmeyince şaşırmıştık. Sonra yemeğe gittik ve Gent taraftarı bir garsona 'Bu akşam size karşı maçımız var.'
dedik. O da 'Hayır yok'
deyince yanlış şehre geldiğimizi anladık" dediler.
Vodafone İstanbul Maratonu ilk kez patenli koşuya sahne olacak
"İstanbul senin, durma koş!" sloganıyla 3 Kasım Pazar günü düzenlenecek Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda, bu yıl ilk kez patenli koşu yapılacak.
Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre 106 ülkeden 37 bin koşucunun katılacağı etkinlikte, koşucuların yeni destekçisi patenciler olacak. İki ayrı kategoride düzenlenecek ve ilk kez denenecek patenli koşu, test sürüşü niteliğinde gerçekleşecek. Toplamda 300 kişinin katılacağı patenli koşu, 16 yaş ve üstü katılımcılar için 15K, 18 yaş ve üstü katılımcılar için ise 36K kategorilerinde yapılacak.
Sporcu öğretmenler Turkcell desteğiyle yarışıp, eğlenecek
Turksporu'nun en büyük destekçisi Turkcell, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün bu yıl ilk kez düzenlediği Türkiye Öğretmenler Kupası'na da destek veriyor. Etkinliğin tanıtımı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr.Adnan Boyacı ile Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş'in katıldığı törenle yapıldı.
Dört ana branşta yapılan organizasyon, hem eğitimcilerin motivasyonunu artırmayı hem de sporun birleştirici etkisiyle toplumsal beraberliği güçlendirmeyi amaçlıyor.
Juve, Merih'e sahip çıktı: Etik kuralları ihlal etmedi
Juventus'un başkan yardımcısı Nedved, Merih Demiral'ın milli maçlarda yaptığı asker selamının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirtip milli yıldıza sahip çıktı. Merih ile bu konuyu görüştüğünü belirten Nedved, "Herkesin ifade özgürlüğü var. Onunla görüşerek, düşüncelerini anlamaya çalıştık. Biz ilgili kurumların bu konuda söyleyeceği ve vereceği kararlara uymalıyız. Kendisinin yaptığı bu hareket, bizim etik kurallarımızı ihlal etmiyor"
diye konuştu.