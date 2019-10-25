Haber hattı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Tekvando Federasyonu kamuoyunda tartışma yaratan seçme kararının ardından olimpiyatlara puan veren G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda Türkiye'yi kimin temsil edeceği bugün belli olacak. Federasyondan yapılan açıklamada,G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası 1-3 Kasım'da İtalya'nın Bari şehrinde yapılacak.Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un Belçika'nın Genk takımı ile deplasmanda oynadığı maça bilet alan 2 İngiliz taraftar şehri karıştırınca takımlarının 4-1'lik galibiyetini televizyondan izlediler. Genk şehri yerine yaklaşık 150 km uzaklıktaki Gent'e giden iki Liverpool taraftarı, "Gent'e vardıktan sonra etrafta hiç Liverpool taraftarı görmeyince şaşırmıştık. Sonra yemeğe gittik ve Gent taraftarı bir garsonadedik. O dadeyince yanlış şehre geldiğimizi anladık" dediler."İstanbul senin, durma koş!" sloganıyla 3 Kasım Pazar günü düzenlenecek Vodafone 41.Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre 106 ülkeden 37 bin koşucunun katılacağı etkinlikte, koşucuların yeni destekçisi patenciler olacak. İki ayrı kategoride düzenlenecek ve ilk kez denenecek patenli koşu, test sürüşü niteliğinde gerçekleşecek. Toplamda 300 kişinin katılacağı patenli koşu, 16 yaş ve üstü katılımcılar için 15K, 18 yaş ve üstü katılımcılar için ise 36K kategorilerinde yapılacak.Turksporu'nun en büyük destekçisi Turkcell, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün bu yıl ilk kez düzenlediği Türkiye Öğretmenler Kupası'na da destek veriyor. Etkinliğin tanıtımı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr.Adnan Boyacı ileDört ana branşta yapılan organizasyon, hem eğitimcilerin motivasyonunu artırmayı hem de sporun birleştirici etkisiyle toplumsal beraberliği güçlendirmeyi amaçlıyor.Juventus'un başkan yardımcısı Nedved, Merih Demiral'ın milli maçlarda yaptığı asker selamının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirtip milli yıldıza sahip çıktı. Merih ile bu konuyu görüştüğünü belirten Nedved, "Herkesin ifade özgürlüğü var. Onunla görüşerek, düşüncelerini anlamaya çalıştık.diye konuştu.