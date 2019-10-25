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selamı çaktı

Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçi , Dünya Askeri Oyunları’nda altın madalyayı aldı, asker selamını verdi

Giriş Tarihi: 25.10.2019
Rıza Kayaalp selamı çaktı
Çin'de düzenlenen Dünya Askeri Oyunları'nda Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazandı. Kayaalp, finalde karşılaştığı Estonyalı Heiki Nabi'yi 3-1 yenerek kürsünün en üst basamağında yer almaya hak kazandı. Milli güreşçi, final müsabakasının ardından asker selamı verdi. Güreşte milli sporcular, organizasyonu 2 altın, 3 bronz madalyayla tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da Rıza Kayaalp için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: "Başarıları ile dünya güreş tarihine adını yazdıran sporcularımız uluslararası arenada bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Aynı organizasyonda mindere çıkacak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
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Rıza Kayaalp selamı çaktı
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