Rıza Kayaalp selamı çaktı

Çin'de düzenlenen Dünya Askeri Oyunları'nda Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazandı. Kayaalp, finalde karşılaştığı Estonyalı Heiki Nabi'yi 3-1 yenerek kürsünün en üst basamağında yer almaya hak kazandı. Milli güreşçi, final müsabakasının ardından asker selamı verdi. Güreşte milli sporcular, organizasyonu 2 altın, 3 bronz madalyayla tamamladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da Rıza Kayaalp için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: "Başarıları ile dünya güreş tarihine adını yazdıran sporcularımız uluslararası arenada bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Aynı organizasyonda mindere çıkacak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."