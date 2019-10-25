Rıza Kayaalp selamı çaktı

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Çin'de düzenlenen Dünya Askeri Oyunları'nda Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazandı. Kayaalp, finalde karşılaştığı Estonyalı Heiki Nabi'yi 3-1 yenerek kürsünün en üst basamağında yer almaya hak kazandı. Milli güreşçi, final müsabakasının ardından asker selamı verdi.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da Rıza Kayaalp için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: