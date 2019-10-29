BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de dün iki ayrılık rüzgarı birden esti. Kayserispor'da Hikmet Karaman'ın ardından göreve gelen teknik direktör Samet Aybaba istifa etti. 10 Ekim'de takımın başına geçen Aybaba'nın yönettiği Kayserispor, sahasında Kasımpaşa ile berabere kalmış, deplasmanda ise Yeni Malatyaspor'a 4-0 yenilmişti. Bu yenilginin ardından Aybaba, önceki gece istifasını açıkladı, yönetim de dün kabul etti. Gençlerbirliği ise teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayırma kararı aldı. Kaplan, bu sezon başında diğer bir Başkent temsilcisi Ankaragücü'nden Gençlerbirliği'nin başına geçmişti. Kırmızı-siyahlılar, Kaplan yönetiminde ilk 9 maçta sadece 6 puan toplayabildi.FRANSA'DA Lille formasıyla ilk golünü atan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, L'Equipe gazetesinin haftanın 11'inde yer aldı. Lille'in konuk ettiği Bordeaux'yu 3-0 yendiği karşılaşmada 1 gol atan ve iki tane de asist yapan Yusuf Yazıcı'ya 10 üzerinden 8 puan veren L'Equipe, milli futbolcuyu haftanın en iyilerinden biri olarak gösterdi. Lille kalecisi Mike Maignan da, Yusuf Yazıcı'nın teknik kapasitesine hayran kaldığını söyledi. Maignan, milli futbolcumuz için "Gol attığı için onun adına çok sevindim. Çünkü geldiği günden bu yana çok çalışıyor. Takıma adapte olmaya ve kendini göstermeye başladı" ifadelerini kullandı.KICKBOKS Milli Takım antrenörü Hasan Karlı, geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Karlı, Aydın-İzmir Otoyolu Germencik gişeleri yakınında, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Karlı, 41 yaşında hayata gözlerini yumdu. Araçta bulunan milli sporcu Merve Sağlam (20) ise yaralandı. Sağlam, 2 yıl önce Avrupa şampiyonluğu kazanmıştı.TFF 1. Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Osmanlıspor, sahasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti. Başkent ekibi,İlk yarı bu skorla sona ererkenve Osmanlı'ya 2 farkı getirdi. Maçın son dakikaları büyük çekişmeye sahne oldu. 90'da İrfan Hadzic fileleri havalandırarak Akigo'yu umutlandırdı ama mücadele mor-sarılıların 2-1'lik galibiyetle tamamlandı. Bu sonuçla