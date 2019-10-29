Fenerbahçe Opet, VakıfBank'a ilk yenilgiyi tattırdı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 5. haftasında Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı 3-0 yendi. Sarı-lacivertli ekip 4. kez kazanırken, VakıfBank ise ilk yenilgisini aldı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Ramazan Çevik
Fenerbahçe Opet: Mhajlovic, Bahar Toksoy Giudetti, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Aylin Sarıoğlu, Beliz Başkır)
VakıfBank: Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Meliha İsmailoğlu, Rasic, Cansu Özbay (Gizem Örge Güner, Gözde Yılmaz, Ognjenovic, Ebrar Karakurt, Ayşe Melis Gürkaynak)
Setler: 25-18, 25-20, 25-22
Süre: 80 Dakika (25, 27, 28)