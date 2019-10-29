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, 'a ilk yenilgiyi tattırdı

, 5. haftasında 'ı 3-0 mağlup etti ve 4. galibiyetini aldı. VakıfBank ise bu sonuçla ilk yenilgisini aldı.

AA Tüm Sporlar
Giriş Tarihi: 29.10.2019 21:08 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 21:09
Fenerbahçe Opet, VakıfBank'a ilk yenilgiyi tattırdı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 5. haftasında Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı 3-0 yendi. Sarı-lacivertli ekip 4. kez kazanırken, VakıfBank ise ilk yenilgisini aldı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Ramazan Çevik

Fenerbahçe Opet: Mhajlovic, Bahar Toksoy Giudetti, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Aylin Sarıoğlu, Beliz Başkır)

VakıfBank: Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Meliha İsmailoğlu, Rasic, Cansu Özbay (Gizem Örge Güner, Gözde Yılmaz, Ognjenovic, Ebrar Karakurt, Ayşe Melis Gürkaynak)

Setler: 25-18, 25-20, 25-22

Süre: 80 Dakika (25, 27, 28)

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Fenerbahçe Opet, VakıfBank'a ilk yenilgiyi tattırdı
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