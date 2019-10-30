Bodrum Cup’ın sahibi HIZIR 1

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde bu yıl 31'incisi düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları'nın kazananı "Hızır 1" teknesi oldu. 180 yelkenli yat ve bin 500 sporcunun katılımı ile dünyanın sayılı, Türkiye'nin ise en büyük deniz etkinliği olan American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları unutulmaz anlara ve deneyimlere sahne oldu. Yalıkavak etabıyla sona eren yarışların genel birincisi Hızır 1 olurken, Dragon Fly teknesi 2'nci, Beluga 1 isimli tekne ise üçüncülüğü kazandı. Ödül töreninin ardından sahneye çıkan Ajda Pekkan, yarışmacılara unutulmaz bir konser verdi.

Göztepe'de Tamer Tuna gitti

SÜPER Lig'de 9 hafta geride kalırken, koltuğunu kaybeden teknik direktör sayısı 6'ya çıktı. Ankaragücü (Ayhan Atik'in yerine Metin Diyadin), Denizlispor (Yücel İldiz gitti, Mehmet Özdilek geldi) ve Kayserispor'dan (Hikmet Karaman ile Samet Aybaba gitti) sonra Göztepe ve Gençlerbirliği'nde de teknik adamlar görevini bıraktı. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, başkan Mehmet Sepil'in açıklamaları sonrası istifa etti. Göztepe yönetimi de Tuna'nın istifasını kabul etti. Gençberbirliği'nde de teknik direktör Mustafa Kaplan yönetim kararı ile gitti.

'Selam İspanya, ben dönüyorum'

ABD ekiplerinden LA Galaxy ile kontratı sona eren Zlatan Ibrahimovic yeniden İspanya'ya döneceğini açıkladı. 38 yaşındaki oyuncu 2009- 10 sezonunda Barcelona forması giyerken tatsız bir ayrılık yaşayıp İspanya'ya 1 sezonda veda etmişti. Zlatan Ibrahimovic, yeni ligini sosyal medya hesabından "Selam İspanya. Geri dönüyorum" mesajıyla duyururken, takımını ise açıklamadı.

Eczacıbaşı rakip tanımıyor

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Eczacıbaşı Vitra, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti ve 5'te 5 yaparak namağlup unvanını sürdürdü. İlk iki seti 25-18 ve 25-12 kazanan Eczacı, 3. seti 25-20 kaybetse de 4. seti 25-21 alarak mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe Opet ise VakıfBank'ı 25-18, 25-20 ve 25-22'lik 3-0 yenmeyi başardı. F.Bahçe bu maçla ligde 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ilerlerken, VakıfBank'ın ise 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.