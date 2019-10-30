Hazımsız komşu!

Barış Pınarı Harekâtı bitti ama Avrupalılar'ın hazımsızlığına hâlâ çare bulunamadı. A Milli Hentbol Takımımız'ın Dünya Şampiyonası elemelerinde Belçika'yı yendiği ve grubunu lider bitirip play-off oynamaya hak kazandığı maçtan sonra oyuncularımız da asker selamı ile ordumuza destek çıktı. Ancak bu selamlar Yunanistan'a dert oldu.

Zira milli oyunculardan ikisi, Yunus Özmusul ile Ali Tınkır kariyerlerini Yunanistan'da sürdürüyordu. Ve iki oyuncunun kulübünden de skandal açıklamalar geldi. AEK, Yunus için "Gereken yapılacaktır. Kesinlikle kabul edilemez" derken, Olympiakos da Ali için, "Özür dilemesi gerekecek" ifadeleri ile bir başka skandala imza attı. Yunan basını ise Olympiakos'un, Ali Tınkır'ın sözleşmesini feshettiği iddiasını ortaya attı.

Eleme Grubu'ndaki son maçında aldığı Belçika galibiyeti ile Dünya Şampiyonası için play-off hakkı kazanan millilerin verdiği asker selamı Yunanistan'da da ses getirdi!