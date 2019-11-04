Maraton coşkusu

'İstanbul senin, durma koş' sloganı ile gerçekleştirilen Vodafone İstanbul Maratonu dün koşuldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 41. Vodafone İstanbul Maratonu'nda 3 ayrı yarışın (42 K, 15 K ve Tekerlekli Sandalye) startını verdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda sona eren 42 kilometre 195 metrelik maratona, koşuculara tempo veren "tavşan atlet" olarak başlayan Kibet, yarışı birincilikle tamamladı. Kibet, 2.09.44'lük derecesiyle parkur rekorunun da yeni sahibi oldu. Bundan önceki rekor 2.09.57 ile geçen yılın kazananı Kenyalı Felix Kimutai'ye aitti. Türkiye adına en iyi dereceyi yarışı 6. sırada tamamlayan Polat Kemboi Arıkan, 2.12.57'lik zamanıyla elde etti. Kadınlarda ise birinciliği Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu kazandı.

Halk koşusu da büyük ilgi gördü

YAKLAŞIK 100 bin kişinin katılım gösterdiği halk koşusu, Vodafone Park'ın önünde bulunan finiş noktasında tamamlandı. Renkli görüntülere sahne olan halk koşusunda parkuru tamamlayan atletler, finişte bulunan stantlarda derecelerini kaşelettirdi.



Fotoğraf: Turgut Doğan

Dijital eğitime katkı veriyoruz

Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, ödül töreninde şunları söyledi: "Bu yıl maratonda çocuklarımızın dijital eğitimine katkıda bulunmak için koştuk. Maraton kapsamında bir ilke de imza attık. Maratonun tanıtımı için kullanılan tüm markalama vinillerini topladık. Bunlardan geri dönüşümlü çantalar yaptıracağız ve kodlama eğitimlerimizde çocuklarımıza dağıtacağız."



Fotoğraf: Turgut Doğan

Ramil Guliyev, MS hastaları için koştu

MAROTUNUN ünlü konukları arasında Dünya Şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev de vardı. MS hastalarının fizyoterapi desteği alabilmelerine katkı sağlamak için MS Platformu ile birlikte maratona katılan Guliyev, "MS'in hayatın sonu olmadığını, uygun bir tedaviyle hastalığın kontrol altına alınabildiğini ve MS hastalarının herkes gibi normal bir hayat sürebileceğini duyurmamız lazım. Ben de hastaların normal bir yaşama devam edebilmelerinde önemli bir etkisi olan fizyoterapi alabilmelerine destek olmak istedim" dedi.



Fotoğraf: Turgut Doğan

Halk koşusu da büyük ilgi gördü

YAKLAŞIK 100 bin kişinin katılım gösterdiği halk koşusu, Vodafone Park'ın önünde bulunan finiş noktasında tamamlandı. Renkli görüntülere sahne olan halk koşusunda parkuru tamamlayan atletler, finişte bulunan stantlarda derecelerini kaşelettirdi.