Kendi güreşlerini bırakıp, Ali Gürbüz'ün maçını izlediler

Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde kendi mücadelelerini unutup Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'ün rakibi Yıldıray Akın ile güreşini izleyen 6 başpehlivanın oluşturduğu ilginç görüntü gülümsetti.

Her yıl nisanda başlayıp kasımda sona eren yağlı güreş sezonunun bitmesine sayılı günler kaldı. Kırşehir'de 9 Kasım'da gerçekleştirilecek organizasyonla sezonun tamamlanacağı yağlı güreşlerden geriye, başpehlivanların er meydanında kıyasıya mücadelesinin yanı sıra tebessüm ettiren görüntüleri de kaldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bu yıl 28'incisi düzenlenen Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'ndeki bir görüntü, görenleri şaşırttı. Organizasyonun ilk turunda, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz, Yıldıray Akın ile eşleşti.

Gürbüz'ün Akın ile çekişmeli mücadelesi, izleyicilerin dışında yanı başında güreşen başpehlivanlar İsmail Koç-Ekrem Yavuz, Orhan Okulu-Özkan Yılmaz ve Nedim Güler-Hüseyin Demir'in de dikkatini çekti. Altı pehlivan, bir süre güreşmeyi bırakıp Gürbüz ile Akın'ı seyretti.

Ellerini birbirinin omzuna atıp baş başa veren İsmail Koç ile Ekrem Yavuz'un ilgiyle Gürbüz ile Akın'ın güreşini izlemesi görenleri gülümsetti.

CAZGIR GER: "ÇOK KOMİK, İLGİNÇ BİR POZİSYON OLMUŞ"

Türkiye'nin sayılı cazgırlarından Emin Ger, AA muhabirine, er meydanında görmeye alışık olunmayan görüntünün kendisini de şaşırttığını söyledi.

Er meydanlarında Ali Gürbüz'ün güreşinin ilgi çektiğini anlatan Ger, şöyle konuştu:

"Çok enteresan. Başpehlivanlar bir nevi seyirci gibi Ali Gürbüz ile Yıldıray Akın'ın güreşini merak ediyor. Ali Gürbüz, şu an güreşin bir numarası olmasından dolayı er meydanlarının ilgi odağı. Biz Kırkpınar'da en son başpehlivan olan pehlivana, 'Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı' diyoruz. Ali Gürbüz, 'Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı' olduğundan dolayı diğer rakipleri Yıldıray Akın ile mücadelesinin sonucunu merak ettiklerinden güreşi bırakıp onlara odaklanmışlar. Ben ilk defa böyle bir görüntüyle karşılaştım. Çok komik, ilginç bir pozisyon olmuş."

Cazgır Emin Ger, söz konusu yağlı güreşlerde finalde rakibi İsmail Balaban'ı yenen Ali Gürbüz'ün başpehlivanlığı kazandığını kaydetti.