Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Lewis Hamilton’ın tek rakibi Michael Schumacher

’ın tek rakibi

pilot, Schumacher’den sonra ’de 6 şampiyonluk kazanan 2. isim olarak kayıtlara geçti

Giriş Tarihi: 5.11.2019
Lewis Hamilton’ın tek rakibi Michael Schumacher
Formula 1'de ABD Grand Prix'sini 2. sırada tamamlayan Merrcedes takımının Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, önceki iki sezonda olduğu gibi bitime iki yarış kala şampiyonluğu garantiledi. Bu sezon 10 birincilik kazanan ve katıldığı her yarışta puan alan tek sürücü olan Hamilton, F1'de 2008, 2014, 2015, 2017 ve 2018'in ardından 6. kez mutlu sona ulaştı. "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilotlar" listesinde Juan Manuel Fangio'yu geçen Hamilton, 7 şampiyonluğu olan Michael Schumacher'den sonra bu başarıya 6. kez imza atan ikinci sporcu oldu. Peş peşe 3. şampiyonluğunu elde eden Hamilton böylece Schumacher, Fangio ve Vettel'den sonra bunu başaran 4. sürücü oldu. F1'e adım attığı 2007'den itibaren mücadele ettiği 13 sezonda da yarış kazanmayı başaran Hamilton ayrıca bu alandaki rekorun sahibi Schumacher'e de bir adım daha yaklaştı. Schumacher, 1992'den 2006'ya kadar art arda 15 yıl en az bir yarış kazanmıştı.

Gina Schumacher'den duygu dolu paylaşım
2012'de kayak yaparken geçirdiği kaza sonrası komaya giren Schumacher'in kızı Gina, Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Fotoğrafını "Küçük yarış arabası. Ailem ile birlikte bir sürüş... En sevdiğim fotoğraflardan" notuyla paylaşan Gina'ya duygusal yorumlar geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Sanal eğlencenin buluşma adresi olmak istiyor
Sanal eğlencenin buluşma adresi olmak istiyor
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Lewis Hamilton’ın tek rakibi Michael Schumacher
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN