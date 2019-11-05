Lewis Hamilton’ın tek rakibi Michael Schumacher

BUGÜN NELER OLDU

Formula 1'de ABD Grand Prix'sini 2. sırada tamamlayan Merrcedes takımının Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, önceki iki sezonda olduğu gibi bitime iki yarış kala şampiyonluğu garantiledi. Bu sezon 10 birincilik kazanan ve katıldığı her yarışta puan alan tek sürücü olan Hamilton, F1'de 2008, 2014, 2015, 2017 ve 2018'in ardından 6. kez mutlu sona ulaştı.listesinde Juan Manuel Fangio'yu geçen Hamilton, 7 şampiyonluğu olan Michael Schumacher'den sonra bu başarıya 6. kez imza atan ikinci sporcu oldu. Peş peşe 3. şampiyonluğunu elde eden Hamilton böyleceve'den sonra bunu başaranoldu. F1'e adım attığıitibaren mücadele ettiğida yarış kazanmayı başaran Hamilton ayrıca bu alandaki rekorun sahibi Schumacher'e de bir adım daha yaklaştı.kadar art ardakazanmıştı.2012'de kayak yaparken geçirdiği kaza sonrası komaya giren Schumacher'in kızı Gina, Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Fotoğrafını "Küçük yarış arabası. Ailem ile birlikte bir sürüş... En sevdiğim fotoğraflardan" notuyla paylaşan Gina'ya duygusal yorumlar geldi.