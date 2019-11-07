Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Turkish Airlines Open Golf Turnuvası başlıyor

Open Golf Turnuvası başlıyor

Giriş Tarihi: 7.11.2019
Turkish Airlines Open Golf Turnuvası başlıyor
Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası bugün Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Maxx Royal Montgomerie Golf Kulübünde başlayacak. 10 Kasım Pazar günü sona erecek olan turnuva için düzenlenen basın toplantısına, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve ünlü golfçü Justin Rose katıldı. Bakan Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, memleketi Antalya'nın çok prestijli bir turnuvaya ev sahipliği yaptığını söyledi. Turnuvaya 25 farklı ülkeden 75 sporcu katılacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Turkish Airlines Open Golf Turnuvası başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN