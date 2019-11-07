Turkish Airlines Open Golf Turnuvası başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası bugün Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Maxx Royal Montgomerie Golf Kulübünde başlayacak. 10 Kasım Pazar günü sona erecek olan turnuva için düzenlenen basın toplantısına, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve ünlü golfçü Justin Rose katıldı. Bakan Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, memleketi Antalya'nın çok prestijli bir turnuvaya ev sahipliği yaptığını söyledi. Turnuvaya 25 farklı ülkeden 75 sporcu katılacak.