Haber hattı

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A Milli Kadın Futbol Takımımız, 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu 5. maçındaGruptaki ilk 4 maçında 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan ay-yıldızlı takım, 1 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor. Türkiye, grupta yoluna namağlup devam eden rakibi ileMücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak. İki takım arasında Hollanda'da oynanan ilk karşılaşmayı ay-yıldızlı ekip 3-0 kaybetmişti.THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, konuk olduğu Yunan kulübü Olympiakos'u 86-67 yenerek 5. galibiyetini aldı. Pire kentindeki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-21 geride kapatan lacivert- beyazlılar, 2. periyotta etkileyici bir hücum performansı sergiledi. Larkin ve Micic'in skorer oyunlarının katkısıyla 10 dakikada 32 sayı bulan Anadolu Efes, soyunma odasına 53-35 önde gitti. Son 10 dakikada potasında yalnızca 9 sayı gören Anadolu Efes, sahadan 86-67 galip ayrıldı. 27 sayı, 5 asistle oynayan Micic ile 24 sayı, 6 ribaunt üreten Larkin gecenin yıldızları oldular.Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve eşi Banu Türkoğlu, IDEA Universal Derneği'nin aşırı yoksulluk ve su krizine dikkat çekmek için düzenlediğiHidayet Türkoğlu, "Dünyada, aşırı yoksul 1 milyar insan, bizim musluklarımızdan akan su için günde 6 saat yürümek zorunda.Sevgili eşim Banu Türkoğlu ile bu sorunlara dikkat çekmek istiyoruz. Bu anlamda IDEA Universal Derneği'nin çalışmalarını çok değerli buluyor ve bu projeyi destekliyoruz" ifadelerini kullandı.NBA'de heyecan 9 maçla devam ederkenYaklaşık 25 dakika süre alan Furkan 6 sayı ve 3 ribauntla maçı tamamladı. Houston, konuk ettiği G.S.Warriors'ı 129-112 yenerek sezonun 5. galibiyetine ulaştı. Diğer sonuçlar: Indiana Pacers-Washington Wizards: 121-106, Detroit Pistons-N.Y. Knicks: 122-102, Toronto Raptors- Sacramento Kings: 124-120, Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 93-113, Grizzlies-Timberwolves: 137-121, Dallas Mavericks-Magic: 107-106, L.A.Clippers-Bucks 124-129.Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası başladı. 2013'ten beri Antalya'da düzenlenen ve Avrupa'nın en iyi oyuncularını buluşturanToplam 7 milyon dolar ödüllü organizasyonun ilk gününde İngiliz Tom Lewis ve Avusturyalı Matthias Schwab -7 vuruşla zirvede yer aldı.de -6 vuruşla onları izledi.Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 7 gol atarak dev takımların dikkatini çeken Salzburg'un 19 yaşındaki forveti Erling Haaland'ın babası konuştu. Kendisi de eski futbolcu olanBaba Haaland, "Oğlum Erling, Leeds United ve Manchester City'i çok seviyor. Premier Lig zorludur ama benim yolumdan gitmek istiyor. Oğlum, Premier Lig'de oynamayı çok ister" sözlerini kullandı.