Haber hattı

EURO 2021 Elemelerinde rakip Hollanda, heyecan A Spor'da
A Milli Kadın Futbol Takımımız, 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu 5. maçında bugün Hollanda ile İzmir'de karşılaşacak.
Gruptaki ilk 4 maçında 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan ay-yıldızlı takım, 1 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor. Türkiye, grupta yoluna namağlup devam eden rakibi ile saat 19.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşacak.
Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak. İki takım arasında Hollanda'da oynanan ilk karşılaşmayı ay-yıldızlı ekip 3-0 kaybetmişti.
Anadolu Efes, göz açtırmadı!
THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, konuk olduğu Yunan kulübü Olympiakos'u 86-67 yenerek 5. galibiyetini aldı. Pire kentindeki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-21 geride kapatan lacivert- beyazlılar, 2. periyotta etkileyici bir hücum performansı sergiledi. Larkin ve Micic'in skorer oyunlarının katkısıyla 10 dakikada 32 sayı bulan Anadolu Efes, soyunma odasına 53-35 önde gitti. Son 10 dakikada potasında yalnızca 9 sayı gören Anadolu Efes, sahadan 86-67 galip ayrıldı. 27 sayı, 5 asistle oynayan Micic ile 24 sayı, 6 ribaunt üreten Larkin gecenin yıldızları oldular.
Türkoğlu çifti #suiçinyürü etkinliğine destek verdi
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve eşi Banu Türkoğlu, IDEA Universal Derneği'nin aşırı yoksulluk ve su krizine dikkat çekmek için düzenlediği #suiçinyürü etkinliğinde "100 Adım Yürüyüşü" yaptı.
Hidayet Türkoğlu, "Dünyada, aşırı yoksul 1 milyar insan, bizim musluklarımızdan akan su için günde 6 saat yürümek zorunda. Her 8 saniyede bir çocuk, kirli su kaynaklı, önlenebilir hastalıklardan dolayı yaşamını yitiriyor.
Sevgili eşim Banu Türkoğlu ile bu sorunlara dikkat çekmek istiyoruz. Bu anlamda IDEA Universal Derneği'nin çalışmalarını çok değerli buluyor ve bu projeyi destekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Utah Jazz, Furkan Korkmaz'ı evine eli boş gönderdi
NBA'de heyecan 9 maçla devam ederken Utah Jazz, milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers'ı 106-104 yendi.
Yaklaşık 25 dakika süre alan Furkan 6 sayı ve 3 ribauntla maçı tamamladı. Houston, konuk ettiği G.S.Warriors'ı 129-112 yenerek sezonun 5. galibiyetine ulaştı. Diğer sonuçlar: Indiana Pacers-Washington Wizards: 121-106, Detroit Pistons-N.Y. Knicks: 122-102, Toronto Raptors- Sacramento Kings: 124-120, Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 93-113, Grizzlies-Timberwolves: 137-121, Dallas Mavericks-Magic: 107-106, L.A.Clippers-Bucks 124-129.
Golfün süper yıldızları Antalya'da sahne aldı
Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası başladı. 2013'ten beri Antalya'da düzenlenen ve Avrupa'nın en iyi oyuncularını buluşturan Turkish Airlines Open'da 75 oyuncu sahaya çıktı.
Toplam 7 milyon dolar ödüllü organizasyonun ilk gününde İngiliz Tom Lewis ve Avusturyalı Matthias Schwab -7 vuruşla zirvede yer aldı. ABD'li Lipsky, Belçikalı Thomas Pieters ve İveçli Alex Noren
de -6 vuruşla onları izledi.
Erling Haaland'ın gözü Premier Lig takımlarında
Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 7 gol atarak dev takımların dikkatini çeken Salzburg'un 19 yaşındaki forveti Erling Haaland'ın babası konuştu. Kendisi de eski futbolcu olan Alf-Inge Haaland, İngiliz basınına oğlu Erling'in Premier Lig'de oynayabileceğini belirtti.
Baba Haaland, "Oğlum Erling, Leeds United ve Manchester City'i çok seviyor. Premier Lig zorludur ama benim yolumdan gitmek istiyor. Oğlum, Premier Lig'de oynamayı çok ister" sözlerini kullandı.