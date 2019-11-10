Antalya’da 3. gün sonunda zirve Avusturyalı Schwab’ın

BUGÜN NELER OLDU

Turkish Airlines Open 2019 Uluslararası Golf Turnuvası'nın üçüncü günü tamamlandı. Turnuvada ilk gün zirveyi paylaşan, ikinci gün de lider olan sporcu AvusturyalıBu sporcuyu -15 puanla İngiliz Ross Fisher ve ABD'li Patric Reed, İskoçya'dan Robert Macintyr, Fransız Benjamin Hebert, İngiliz Tyrrell Hatton izledi. 2020 Ryder Cup Avrupa takımının kaptanı İrlandalı Padraig Harrington ve PGA Turu'nun genç yıldızlarından "C.T. Pan" olarak bilinen Pan Chengtsung, Türk Hava Yolları'nın sağladığı "wild card"la turnuvada yer alıyor. Organizasyona Türkiye'den Taner Yamaç katılıyor. Turnuva bugün yapılacak müsabakaların ardından ödül töreni ile son bulacak.